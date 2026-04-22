Reggio Calabria, dossi dimenticati sul viale Europa. La denuncia: “mancanza di rispetto per i disabili”

Una pensilina spostata di qualche metro e dei dossi dimenticati. È la denuncia fatta dall’Anonimo reggino, il nostro concittadino che si occupa di porre all’attenzione i problemi della città, siano essi di natura pratica, morale o ideologica. Il tutto, con una punta di satira che non guasta mai. La segnalazione arriva da uno dei marciapiedi del viale Europa, a pochi passi dall’Ospedale Morelli. Una situazione che complica la vita soprattutto ai disabili, creando vere e proprie barriere architettoniche.

“C’era una volta una fermata dell’autobus. Un giorno, l’amministrazione comunale ha deciso di evolversi: pensilina nuova, spostata qualche metro più avanti. Ottimo, se non fosse che nel trasloco si sono dimenticati i “ricordini”: due splendidi dossi in cemento armato che oggi svettano sul marciapiede come reperti archeologici di un’era burocratica glaciale.

Perché ammirare questi dossi? Non sono solo antiestetici, sono un vero test di sopravvivenza urbana per diverse categorie di atleti metropolitani:

Per gli amanti del parkour: Chi l’ha detto che camminare debba essere monotono? Ora ogni passeggiata è un salto in alto non richiesto.

Chi l’ha detto che camminare debba essere monotono? Ora ogni passeggiata è un salto in alto non richiesto. Per i genitori con passeggino : Un’ottima occasione per testare le sospensioni del carrello e la pazienza del neonato (e dei genitori).

: Un’ottima occasione per testare le sospensioni del carrello e la pazienza del neonato (e dei genitori). Per i disabili e chi ha difficoltà motorie… qui la satira purtroppo lascia il posto all’amarezza. Trasformare un marciapiede in una barriera architettonica non è una “svista”, è una mancanza di rispetto per il diritto alla mobilità di tutti.

L’appello (quasi) serio: Caro Comune, sappiamo che rimuovere due blocchi di cemento richiede uno sforzo logistico paragonabile a una missione su Marte, ma ci chiediamo: stiamo aspettando che diventino Patrimonio UNESCO della Distrazione Pubblica o possiamo sperare in un colpo di piccone risolutore?”, il messaggio allegato alla vignetta.