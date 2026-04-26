Reggio Calabria: domani la presentazione di Maurizio Chiarolla, candidato alla presidenza della V Circoscrizione

Conferenza stampa di presentazione della lista “I Democratici” e del candidato a presidente Maurizio Chiarolla per l’elezione degli organi della V Circoscrizione del comunale di Reggio Calabria. Incontro si terrà domani 27 aprile alle ore 17 presso la sede di “I Democratici” sita in viale Aldo Moro angolo via Gebbione (di fronte ingresso Hitachi). Interverranno il segretario del PD Giuseppe Panetta, il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà ed il candidato capolista della lista del PD al Consiglio Comunale Maria Antonietta Rositani.