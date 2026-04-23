Reggio Calabria, domani il centrodestra presenta i 5 candidati alla presidenza di Circoscrizione

Domani, venerdì 24 aprile, alle ore 10, si terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale dei cinque candidati alla presidenza di Circoscrizione della coalizione di Centrodestra a Reggio Calabria. L’incontro rappresenta un momento significativo nella costruzione della proposta politica in vista delle prossime elezioni amministrative, offrendo l’occasione per illustrare alla stampa e alla cittadinanza i protagonisti della competizione nei territori. Al fianco dei candidati sarà presente il candidato sindaco di Reggio Calabria, l’On. Francesco Cannizzaro, che accompagnerà la squadra nel lancio pubblico, sottolineando il valore strategico delle Circoscrizioni nel rapporto diretto con i cittadini e nella gestione delle dinamiche locali.

La conferenza stampa si svolgerà presso il Comitato elettorale Cannizzaro Sindaco, sede del Coordinamento regionale di Forza Italia, situato in via Quartiere Militare n. 20, a Reggio Calabria. Un appuntamento che segna un ulteriore passaggio nella campagna elettorale del Centrodestra, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e consolidare il progetto politico della coalizione.