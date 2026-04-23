Reggio Calabria, denunce a tappeto: scoperta casa abusiva, pioggia di sanzioni per rifiuti conferiti erroneamente. Stretta sulle strade: 100 multe per assenza di cinture di sicurezza e seggiolini per minori | DETTAGLI

Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale ha intensificato le attività di controllo sul territorio, portando alla denuncia di otto persone all’autorità giudiziaria nell’ambito di operazioni mirate contro diversi fenomeni di illegalità. L’azione del Corpo si è concentrata su più fronti, dalla tutela del patrimonio pubblico al contrasto dell’abusivismo edilizio, fino al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano. L’attività investigativa condotta dagli agenti ha portato al deferimento di cinque persone per appropriazione indebita e inosservanza dell’ordine dell’autorità, mentre un ulteriore soggetto è stato denunciato per violazione di sigilli. Si tratta di interventi inseriti in un piano più ampio di controllo volto a prevenire e reprimere comportamenti illeciti che incidono direttamente sulla gestione dei beni pubblici e sull’ordine amministrativo.

Parallelamente, l’attenzione della Polizia Locale si è concentrata anche sulla tutela dei beni patrimoniali dell’Ente. In località Rione Marconi, due cittadini sono stati denunciati per furto aggravato e occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico. Gli occupanti, infatti, risultavano privi di titolo e prelevavano acqua direttamente dalla rete comunale, senza alcun misuratore, configurando così un uso illecito delle risorse pubbliche.

Abusivismo edilizio: sequestrato immobile senza autorizzazioni

Un altro importante intervento ha riguardato il contrasto all’edilizia abusiva, fenomeno che continua a rappresentare una criticità per il territorio. Il personale del Corpo ha proceduto al sequestro di un immobile di circa 110 metri quadrati, realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi. Due donne, identificate come proprietaria e committente dell’opera, sono state denunciate per violazioni al Testo Unico in materia edilizia. A loro carico sono state contestate anche le aggravanti previste dalla normativa vigente, poiché l’edificazione è avvenuta in un’area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico-ambientale, elementi che rendono ancora più grave l’illecito.

Decoro urbano: sanzioni per conferimento illecito dei rifiuti

Prosegue senza sosta anche l’attività di controllo legata al decoro urbano, con particolare attenzione al rispetto delle ordinanze comunali in materia di gestione dei rifiuti. Gli agenti stanno elevando numerose sanzioni nei confronti sia di cittadini sia di titolari di attività commerciali che continuano a conferire i rifiuti in modo non conforme alle disposizioni vigenti. Questo ambito rappresenta uno dei fronti più impegnativi per il Corpo, impegnato quotidianamente nella tutela dell’immagine della città e nella salvaguardia dell’ambiente urbano.

Sicurezza stradale: numerose violazioni al Codice della Strada

Resta elevata anche l’attenzione sulla sicurezza stradale, con controlli intensificati per contrastare i comportamenti scorretti alla guida. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, si registra ancora un numero significativo di automobilisti che non rispettano le norme fondamentali del Codice della Strada. Negli ultimi dieci giorni sono state accertate oltre 60 violazioni per mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, come cinture di sicurezza e seggiolini per minori, oltre a circa 25 infrazioni legate alla circolazione con veicoli non assicurati o sottoposti a fermo fiscale. Dati che evidenziano una persistente criticità sul fronte della prevenzione degli incidenti e della tutela degli utenti della strada.

Controlli rafforzati in vista degli eventi cittadini

Le attività della Polizia Locale proseguiranno con ulteriore intensificazione nei prossimi giorni, in concomitanza con i numerosi eventi previsti nei due weekend imminenti. L’obiettivo è garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle regole in un periodo caratterizzato da una maggiore affluenza di cittadini e visitatori. Rimane fermo il principio della presunzione di innocenza, sancito dalla Costituzione, per tutte le persone denunciate, che saranno considerate non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.