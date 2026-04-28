Reggio Calabria, degrado sul viale Europa: spazzatura “artistica” e auto smontate modello “carrozzeria”

Torniamo a occuparci della situazione legata alla spazzatura del viale Europa di Reggio Calabria. L’Anonimo reggino, il cittadino che scova le problematiche della città, ha segnalato alla nostra redazione, con la sua solita ironia, la presenza di una vera e propria opera d’arte. “Siamo orgogliosi di presentare l’ultima installazione site-specific che sta trasformando le nostre strade in una galleria d’arte a cielo aperto (molto aperto)“, spiega il nostro lettore che fornisce anche una vera e propria scheda tecnica dell’opera.

“Titolo: “Il Triangolo della Negligenza”

Artista: Collettivo “L’Indifferenza” (con il contributo non richiesto di ignoti)

Materiali: Polimeri misti, residui organici stagionati, cartone pressato e una Heineken solitaria come simbolo della sete di civiltà

Nota Critica: L’opera gioca magistralmente sul contrasto tra il rigore geometrico della pavimentazione — una trama ipnotica che richiama l’ordine razionale — e l’esplosione caotica dei sacchi neri e gialli. Il furgone rosso sullo sfondo non è un errore di parcheggio, ma una metafora dell’immobilismo istituzionale che osserva, impassibile, la decomposizione del paesaggio urbano

‘Un dialogo silenzioso tra il cittadino che lancia e il marciapiede che accoglie. Un capolavoro di design post-apocalittico’. – (Il Critico che non deve pulire)

Dove: viale Europa

Ingresso: Gratuito (ma il costo sociale è altissimo)

Avvertenza: Si consiglia la visita con una molletta al naso per un’esperienza sensoriale completa“.

Auto smontate

L’Anonimo reggino ha segnalato alla nostra redazione anche la presenza di alcune auto smontate. “Siete stanchi di vedere sempre le stesse auto parcheggiate da anni davanti a casa vostra? Allora è il momento di venire a trovarci! La nostra officina/carrozzeria è specializzata nel restauro di veicoli storici e d’epoca, e siamo pronti a riportare in vita anche le auto più “vissute”.

Certo, forse non tutte le auto che vedete per strada sono dei capolavori, ma con un po’ di pazienza e tanta competenza, possiamo fare miracoli! E se le autorità locali non si decidono a intervenire, beh… siamo pronti a farlo noi!

Venite a trovarci per un preventivo gratuito e lasciatevi conquistare dalla nostra passione per le auto!”.