Reggio Calabria, Cilea Music Express: un viaggio musicale inedito tra arte e mobilità urbana

Il Cilea Opera Festival di Reggio Calabria presenta il nuovo progetto, il “Cilea Music Express”, un’iniziativa innovativa che unisce la musica dal vivo alla mobilità urbana, creando un’esperienza culturale coinvolgente e irripetibile. In collaborazione con ATAM S.p.A., il progetto trasforma il tradizionale City Tour in un vero e proprio spettacolo itinerante, in cui i partecipanti potranno godere di una performance musicale esclusiva a bordo dei mezzi pubblici.

Un progetto che unisce cultura e territorio

Il Cilea Music Express non è solo un concerto: è un modo nuovo di esplorare la città, vivendo un’esperienza sensoriale completa che fonde il fascino della musica dal vivo con il dinamismo del trasporto urbano. Grazie alla collaborazione con ATAM S.p.A., che gestisce il sistema di trasporto pubblico della città, il City Tour diventa una piattaforma in movimento dove i musicisti si esibiscono durante il tragitto. Questo progetto si distingue per la sua capacità di rendere la cultura accessibile in modo innovativo, abbattendo le barriere tra gli spettatori e l’arte.

Il percorso del Cilea Music Express attraverserà i luoghi più emblematici della città, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di vivere la città in un modo mai sperimentato prima. Ogni tappa del tour sarà accompagnata da performance musicali che spaziano dal classico all’operistico, regalando agli spettatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti. La bellezza della musica si fonde così con il paesaggio urbano, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Dettagli dell’evento: un’occasione imperdibile

La presentazione ufficiale del Cilea Music Express si terrà il prossimo giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Infopoint ATAM Turismo & Mobilità. Durante l’incontro, i rappresentanti del Cilea Opera Festival e di ATAM S.p.A. illustreranno nel dettaglio i programmi delle corse e le modalità di partecipazione all’evento, che si svolgerà domenica 3 maggio. In quella data, saranno organizzate due corse, con partenza e arrivo in Piazza Indipendenza. Ogni corsa offrirà un’esperienza immersiva, unendo il piacere della musica dal vivo alla bellezza dei luoghi che attraverserà.

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il progetto e di interagire con gli organizzatori, approfondendo così la filosofia che sta alla base di questa iniziativa, che punta a promuovere la cultura, la musica e la valorizzazione del territorio attraverso nuove forme di fruizione. Un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire come la mobilità possa diventare un mezzo di cultura e di spettacolo.

Un’iniziativa che valorizza il territorio

Il Cilea Music Express è un progetto che va oltre l’aspetto puramente musicale. La sua forza risiede nella capacità di creare una connessione profonda tra arte e territorio, mettendo in luce le bellezze della città in un contesto inusuale. Ogni corsa rappresenta un viaggio che non solo celebra la musica, ma anche la storia e la cultura locale, rendendo ogni angolo della città una scena da scoprire. Inoltre, l’iniziativa punta a favorire la mobilità sostenibile e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del trasporto pubblico come strumento di valorizzazione del patrimonio urbano.