Reggio Calabria, buca in via Don Minzoni: “non c’è modo di evitarla, gravi danni alle auto”

Una buca complicata da evitare, che appare appena prima di finirci dentro e sta facendo gravi danni alle auto dei reggini. Segnalata alla redazione di StrettoWeb, dall’Anonimo reggino, il cittadino che denuncia le problematiche della città, una buca presente in via Don Minzoni, all’incrocio con via Demetrio Tripepi. “Cordialissimo direttore di StrettoWeb. La buca mostrata nella prima foto si trova in via Don Minzoni, all’incrocio con Via Demetrio Tripepi, a pochi metri dagli uffici comunali. – spiega il lettore – Chi scende da Via Tripepi e svoltando a sinistra, non ha modo di evitarla: la visuale è coperta dalle auto parcheggiate e la voragine appare solo un istante prima di finirci dentro.

Nella seconda foto è visibile il risultato dell’impatto: i danni ai veicoli sono reali e tangibili. Questa buca non è certo una novità, eppure né i vigili urbani – costantemente presenti in zona – né gli organi preposti alla vigilanza hanno mai segnalato il problema. Non è stata posizionata nemmeno una rete arancione di sicurezza per avvertire del pericolo.

Siamo ormai in piena campagna elettorale. Forse, consapevoli di non avere chance per un nuovo mandato vista la gestione precedente, potreste almeno provare a riparare il danno per uscire di scena con un minimo di decoro. Ma, a giudicare dallo stato in cui versa la nostra città, sembra che la dignità non sia mai stata una vostra priorità“.