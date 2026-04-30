Reggio Calabria: all’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” si parla di vaccinazioni

Importante giornata di aggiornamento presso l’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” di Reggio Calabria gestito dalla Cooperativa Sociale Abù dove nella giornata del 29 Aprile 2026 si è parlato di Importanza delle vaccinazioni. I lavori, che hanno visto una larga partecipazione di genitori ed addetti ai lavori sono stati aperti dalla Coordinatrice del Centro dott.ssa Carmen Laganà che oltre a ringraziare il relatore dott. Antonino Putortì pediatra di famiglia e Presidente Simpe Calabria, ha voluto mettere l’accento sugli sforzi compiuta dalla struttura per una corretta informazione sull’importanza delle vaccinazioni in età pediatrica come mezzo di prevenzione di malattie importanti.

Molto interessante le relazioni del dott. Putortì , Presidente SIMPe Calabria, che ha illustrato ai presenti le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nelle varie epoca della crescita, e come sia importante iniziare le prime vaccinazioni all’inizio del terzo mese, cioè dal 61 °giorno di vita. Una ampia illustrazione è stata presentata sulle principali malattie dell’infanzia e di come le vaccinazioni svolgono un ruolo molto importante a prevenire o alleviare queste malattie.

Molto interessante la presentazione del lavoro scientifico svolto dal dott. Putortì

Molto interessante la presentazione del lavoro scientifico svolto dal dott. Putortì dal titolo“ La vaccinazione vista dal paziente: l’importanza della comunicazione”. Lavoro scientifico che ha visto l’intervista ai genitori di circa 100 genitori di bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi, somministrata mediante modulo anonimo con risposta multipla.

Si è chiesto ai genitori se durante la gravidanza erano stati informati dell’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione per influenza e pertosse. Da chi avevano ricevuto l’informazione e se la stessa fosse stata recepita come informazione chiara.

Analoga intervista è stata fatta circa il trattamento con anticorpo monoclonare per la prevenzione della bronchiolite ai nati tra il 1° di Ottobre e il 31 Marzo e per il trattamento di prevenzione dell’influenza. Anche in questo caso si è chiesto ai genitori se erano stati informati dell’opportunità di somministare il vaccino antinfluenzale, da chi avevano ricevuto l’informazione e se la stessa era stata ricevuta come informazione chiara. I dati emersi pur sottolineando un aspetto importante circa la chiarezza dell’informazione, ha evidenziato che se l’informazione viene data dai pediatri, ha una maggiore valenza in termini di informazione chiara. Il dato negativo emerso è la discrepanza tra chiarezza dell’informazione e disponibilità a ricevere l’informazione.

Dato importante che evidenzia come ancora tanto lavoro va fatto per migliorare la divulgazione della cultura della vaccinazione.

Molto incoraggianti comunque la progressione della percentuale di neonati che si sottopongono al trattamento con anticorpo monoclonale e la percentuale in crescita di bambini che si sottopongono a vaccinazione antinfluenzale. Moltissime le domande poste dall’uditorio che spaziavano dalla recente epidemia da Meningococco B in Europa e conseguentemente della vaccinazione per in Meningococco B alla vaccinazione per il Papilloma virus. Apprezzamento è stato sottolineato dai presenti che a fine lavori si sono ritrovati un maggiore bagaglio culturale per affrontare al meglio la sfida di crescere i figli sani.