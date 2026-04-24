Reggio Calabria, 24 borse di studio BPER agli studenti delle superiori

BPER Banca ha erogato nei giorni scorsi 240 borse di studio a studenti e studentesse meritevoli delle scuole superiori, confermando il proprio impegno a favore dei territori, del mondo della scuola, dell’istruzione e delle giovani generazioni. Istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena, oggi BPER Banca, il Premio è giunto quest’anno al 59° appuntamento, mantenendo lo stesso spirito della prima edizione.

L’iniziativa ha coinvolto 57 province italiane e, tra queste, nella regione Calabria sono state assegnate 31 borse di studio, di cui 24 nella provincia di Reggio Calabria a studenti e studentesse delle scuole superiori. Complessivamente, BPER Banca ha erogato nei giorni scorsi 240 borse di studio per un valore totale dell’iniziativa pari a 120 mila euro.

Gli studenti delle scuole superiori premiati dalla Banca si sono distinti per l’alto profitto durante l’anno scolastico 2024/2025. I giovani, provenienti da 57 province italiane — tra cui 80 diplomati al quinto anno — hanno ricevuto ciascuno un assegno da 500 euro, per un valore complessivo dell’iniziativa pari a 120 mila euro. Hanno potuto concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti che, oltre ad avere un rapporto di clientela con BPER personalmente o tramite il proprio nucleo familiare, hanno riportato una media scolastica superiore a 8/10 o un voto di maturità non inferiore a 90/100.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto che ha l’obiettivo di incentivare lo studio e la diffusione della cultura, valorizzando il merito scolastico: oltre alle borse di studio, BPER sostiene progetti di educazione finanziaria e sostegno ad attività formative e di ricerca rivolte a studenti di ogni ordine e grado, compresi gli universitari.

“Con questa iniziativa rinnoviamo un impegno che da quasi sessant’anni accompagna il percorso di crescita dei giovani nel nostro Paese,” ha dichiarato Fabio Cerchiai, Presidente di BPER Banca. “Premiare il merito significa sostenere concretamente il valore dello studio, dell’impegno e della responsabilità personale. Come Banca profondamente radicata nei territori, crediamo che investire nella formazione delle nuove generazioni sia fondamentale per favorire uno sviluppo duraturo, inclusivo e capace di generare valore per l’intera comunità. Valorizzare lo studio, significa contribuire a costruire una Paese più competitivo negli anni a venire”.