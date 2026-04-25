Reggio BiC da sogno: battuto Valladolid, è ancora semifinale di Eurocup

La Reggio BiC scrive un’altra pagina straordinaria della propria storia sportiva, conquistando per il secondo anno consecutivo l’accesso alle semifinali di Eurocup, dopo aver battuto Valladolid con un netto 65-90. La partita, che ha visto un avvio difficile per i reggini, si è poi trasformata in un dominio assoluto. L’inizio è stato tutto a favore degli spagnoli: Valladolid ha subito preso il comando, sfruttando anche alcune decisioni arbitrali controverse che hanno caricato subito di falli Sripirom e Rukavisnikovs. Gli ospiti hanno preso fiducia, arrivando fino al +10, mentre la Reggio BiC ha faticato a trovare ritmo offensivo e a dominare a rimbalzo. Tuttavia, Coach Antonio Cugliandro ha trovato la chiave per scuotere la squadra, facendo entrare forze fresche e chiamando un timeout che si è rivelato decisivo.

La scintilla è arrivata con Juninho, autore di quattro punti consecutivi che hanno sbloccato l’attacco reggino. Da lì, la squadra ha iniziato a carburare, trascinata dalle giocate di Clemente e dalla leadership di Sripirom. Nel finale del primo quarto, un’azione corale conclusa da Šimonek con canestro e fallo ha riavvicinato la Reggio BiC, che ha chiuso il primo parziale sotto di soli 2 punti: 19-17 per Valladolid.

Nel secondo periodo, l’inerzia è cambiata completamente. Il pareggio è arrivato subito con Sripirom in contropiede, seguito da un botta e risposta continuo. Clemente ha colpito dalla lunga distanza, mentre Trabuchet ha firmato il primo vantaggio reggino con un gioco da tre punti. Nonostante i problemi fisici del capitano, costretto a uscire per un guasto alla carrozzina e poi limitato dai falli, la Reggio BiC ha alzato il livello difensivo e accelerato in contropiede. Il Valladolid si è bloccato e ha segnato solo dalla lunetta, mentre i calabresi hanno allungato fino al +8, concludendo il primo tempo sul 37-43.

La ripresa è stata un monologo reggino: la difesa pressing ha mandato in crisi gli spagnoli, che hanno accumulato palle perse e falli. L’asse Trabuchet-Clemente è diventato devastante in contropiede, e il vantaggio è cresciuto rapidamente fino al +21. Anche senza Sripirom, la Reggio BiC ha continuato a giocare una pallacanestro corale e spettacolare. Il terzo quarto si è concluso sul 45-66, mettendo di fatto la partita in cassaforte. Il quarto periodo è stato solo gestione del largo margine da parte della squadra di Cugliandro, che ha continuato a giocare con intensità e qualità, arrivando al definitivo 65-90.

protagonisti della gara

Una prestazione collettiva di altissimo livello ha caratterizzato la vittoria della Reggio BiC, con in evidenza la tripla doppia di Trabuchet (25 punti, 10 rimbalzi, 17 assist) e la prova dominante di Clemente (37 punti e 10 rimbalzi). Fondamentale è stato anche il contributo di Šimonek e Sripirom, nonostante le difficoltà incontrate durante la partita. La Reggio BiC vola così alla semifinale, confermando il proprio status di élite nel basket in carrozzina europeo. Il prossimo appuntamento sarà già decisivo: questa sera alle 18:15 la sfida per conquistare la finale.

Tabellino

Reggio BiC: Rukavisnikovs 4, Castro, Marcondes 37, Bundzins, Trabuchet 25, Šimonek 13, Messina, Sripirom 13, Giglio 2, Yeager.

All. Cugliandro

Valladolid: Robles 8, Muller 6, Mendez, Perez 18, Garcia 12, Zudaire 9, Alessandrini 4, Van Brunsch 4, Brown 4.

All. Castro

Parziali: 19-17, 18-26, 8-23, 20-24.