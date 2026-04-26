Reggio Bic da impazzire! Hannover battuta in finale: trionfo in Eurocup 2, vittoria storica per Reggio Calabria!

La Reggio Bic scrive una pagina indelebile della propria storia e di quella dello sport italiano: la formazione calabrese di basket in carrozzina è campione d’Europa. Nella finalissima di Eurocup, i reggini superano Hannover con il punteggio di 62-54, conquistando il primo trofeo continentale e confermandosi come eccellenza assoluta, nonché unica realtà del Sud Italia a militare nella Serie A. Un trionfo che assume un valore ancora più grande: la Reggio Bic è infatti l’unica squadra italiana ad aver vinto una competizione europea in questa stagione.

Una vittoria costruita con cuore, carattere e qualità, al termine di una gara intensa e combattuta, iniziata però in salita per i bianco amaranto. È infatti Hannover ad aprire le marcature e a prendere subito il controllo del match, approfittando di un avvio contratto della Reggio Bic. I tedeschi, trascinati da un incontenibile McHugh, volano sul +7 costringendo coach Cugliandro al primo timeout. I reggini faticano a trovare ritmo, ma riescono a sbloccarsi con i liberi di Clemente e qualche iniziativa di Šimonek. Il primo quarto si chiude sul 12-20 in favore degli ospiti.

Nel secondo periodo cambia l’inerzia. La Reggio Bic rientra in campo con maggiore determinazione, alza l’intensità difensiva e trova in Enzo Trabuchet il proprio leader offensivo. Il numero 11 bianco amaranto si carica la squadra sulle spalle, segnando dalla distanza e distribuendo assist preziosi. Nonostante i problemi di falli di Clemente, i reggini ribaltano il punteggio con una grande prova corale, chiudendo il primo tempo avanti 32-28.

Al rientro dagli spogliatoi, capitan Sripirom suona la carica con una tripla pesantissima. La gara si accende, Hannover prova a rimanere agganciata sfruttando anche la situazione falli dei padroni di casa, ma la Reggio Bic risponde con determinazione. Dopo un timeout, arriva l’allungo decisivo del terzo quarto: un parziale che porta i reggini sul +10, prima della reazione tedesca che fissa il punteggio sul 45-40 alla fine del periodo.

L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto, carica di tensione e adrenalina. A cinque minuti dalla fine la Reggio Bic è avanti di cinque lunghezze, ma Hannover non molla e riesce a riportarsi fino al -1 (53-52) a tre minuti dal termine. Il match resta in bilico fino agli ultimi istanti, quando i reggini trovano la freddezza decisiva: prima il contropiede vincente di Clemente, poi i liberi di Šimonek e Trabuchet che chiudono definitivamente i giochi.

È festa grande al suono della sirena: la Reggio Bic trionfa 62-54 e conquista l’Eurocup, riscrivendo la storia del club e regalando un’emozione immensa a tutta la città. Un successo che va oltre il risultato sportivo, simbolo di sacrificio e passione, e che consegna alla Reggio Bic un posto speciale nell’élite europea.

Tabellino Reggio Bic-Hannover 62-54

Reggio Bic: Rukavisnikovs, Castro, Marcondes 14, Bundzins, Trabuchet 22, Šimonek 8, Messina, Sripirom 18, Giglio, Yeager.

All. Cugliandro

Hannover United: Jantz 6, Conrad, Seebold, Hell 4, Sadler 4, Budde 7, McHugh 28, Takamatsu, Kromer 5.

All. Lubrecht

Parziali: 12-20, 20-8, 13-12, 17-14