Reggina, un tifoso furioso: “ci state facendo vergognare, posate il giocattolo e tornate nell’anonimato da cui siete venuti”

Un tifoso della Reggina, Antonio da Roma, con il cuore pesante per l’ennesima stagione senza grandi risultati, ha lanciato un durissimo sfogo sulla situazione della squadra. Il campionato, infatti, sembra scivolare via senza scossoni, come gli ultimi due, alimentando la frustrazione dei sostenitori amaranto. “Anche questo campionato scivola via come gli ultimi due, senza scossoni, senza sussulti….ma si, tutto normale!! In fondo non è che siamo RETROCESSI, semplicemente non siamo stati PROMOSSI!!”. L’autore del messaggio esprime anche un dubbio che sta circolando tra i tifosi più scettici: “Ma non è che nel famoso Business-plan c’era scritto da qualche parte, in minuscolo, tra qualche clausola di salvaguardia (la loro!) che in luogo del doppio salto diretto in serie B si sarebbe potuto pure verificare un’eventuale permanenza per almeno 4 anni in serie D??? perché il dubbio ormai è lecito!”.

La frustrazione sale man mano che l’autore ricorda i numerosi episodi di delusione vissuti dalla tifoseria amaranto. Dopo le prestazioni opache contro squadre come Lamezia, Messina, Acireale e Gela, la rabbia è esplosa: “reazioni furiose anche dagli acerrimi e strenui difensori di questa società: ‘tutti a casa, anche l’ultimo dei magazzinieri!’, ‘tutti indegni!’, ‘branco di pecore con la maglia amaranto al pascolo!'”. Non manca anche una critica verso alcuni commenti ironici su un giocatore, Ferraro, dopo il match contro la Reggina. Il tifoso scrive con sarcasmo: “addirittura con Milazzo Reggina in corso (sull’1-1) qualche operatore informativo si è permesso di scrivere che ‘Ferraro aveva i piedi a ferro da stiro’ (sigh!… pensa se segnava Ferraro dopo qualche minuto che figura di m….da: avrebbero scritto ‘GOL FERRARO’ con 10 A e 20 O, ahahaha)”.

Il tifoso però non si ferma qui e critica pesantemente la gestione e le scelte societarie, lamentando la mancanza di vittorie contro squadre rivali: “mai stati primi in 3 anni”, e criticando l’atteggiamento sulle presunte irregolarità che coinvolgono il Messina. “Savoia e Nissa contro il Messina hanno vinto sia all’andata che al ritorno facendo 6 punti (in partite vere, non farlocche di fine stagione nelle quali i Nostri riescono anche a litigare con chi si scansa!)”. L’indignazione continua, con il tifoso che si chiede: “E NOI VORREMMO GUADAGNARE 5 PUNTI (a campionato finito!!) chiedendo l’esclusione del Messina (cosa questa di per sé già vergognosa!) per arrivare primi col SAVOIA??????????? MA SENSO DELLA VERGOGNA PROPRIO ZERO????”.

Le parole finali sono una vera e propria sfida ai dirigenti della squadra: “Ogni domenica che passa ci stanno facendo vergognare sempre di più di essere tifosi della Reggina!!!! questi – nel senso letterale del termine – devono solo posare il giocattolo, senza trincerarsi dietro PREZZI DI VENDITA BALORDI che nascondono solo la reale volontà di NON VENDERE, perché neanche Elon Musk ti darà mai un euro per una cosa che vale ZERO e il cui acquisto già implica dover sborsare 1,5 Milioni di euro per ripianare i buffi (come da bilancio). Il vostro quarto d’ora di notorietà è finito. Posate il giocattolo e mestamente tornate nell’anonimato da dove siete mestamente venuti. Non vi vogliamo vedere più”. Ma non è tutto. L’autore conclude con un’amara previsione: “…ma tranquilli: scommettiamo che per Reggina-Sambiase ci saranno allo stadio almeno 4 mila persone????”.