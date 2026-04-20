Reggina, “tutti contro di noi” e resteremo in D. La satira del reggino: “ci crederanno ancora? Funziona sempre!”

Anche quest’anno sarà Serie D? La matematica non c’è ancora, le speranze promozione, seppur flebili, ci sono ancora. Eppure, i tifosi ormai non ci credono più, consapevoli che, anche in caso di promozione, a giugno ci dovrà essere una nuova dirigenza, indipendentemente dalla categoria. Quella attuale, intanto, prepara il terreno in caso di terzo fallimento: fumo negli occhi dei tifosi, ricerca dei colpevoli (la stampa contraria, le critiche e la lista dei nemici). L’Anonimo reggino ha colto al volo l’occasione per una nuova vignetta. I tifosi, a fine stagione, si berranno ancora l’ennesima dose di bugie?

“Cordialissimo direttore di StrettoWeb, chi di speranza vive, disperato muore. Non è più un proverbio, è la cronaca della nostra fine. Noi, i Reggini, siamo stati condannati a morte da chi ha scambiato la nostra passione per un bancomat di consensi e fumo. Avete messo in scena una farsa grottesca, iniziata con un Business Plan che era carta igienica spacciata per oro, e proseguita con il beneplacito di una politica complice, capace solo di tagliare nastri mentre la nave affondava.

In campo abbiamo visto l’insulto finale: ragazzini mandati al macello e “raccomandati” senza arte né parte, mentre 100 anni di storia del calcio calabrese venivano inceneriti dalla vostra incompetenza. Avete mercanteggiato con l’orgoglio della piazza, scendendo a patti pur di tappare bocche che ora urlano verità.

Ci avevate promesso la Serie B, ci avete regalato le macerie. Voi ve la ridete nei vostri uffici dorati, convinti che Reggio dimentichi. Ma mentre a noi non ci resta che piangere sulle spoglie di un sogno, ricordatevi una cosa:

Il fumo delle vostre bugie sta finendo. E sotto le ceneri, la nostra dignità brucia ancora. Ma attenzione: dalle lacrime dei traditi, spesso, nasce la rabbia di chi non ha più nulla da perdere“, il messaggio allegato alla vignetta.