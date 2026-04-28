Reggina, da Sal da Vinci a Fra da Vinci: “sarà per sempre D…”

Sceglie come sempre l'ironia, Francesco Polimeni, per scrivere alla redazione di StrettoWeb un semplice e breve messaggio, un passo - un po' modificato - del ritornello di "Sarà per sempre sì", la canzone di Sal da Vinci che ha trionfato nell'ultimo Sanremo

brunetti ballarino sal da vinci

“….con le mani sul petto io già ci scommetto davanti a Dio che con questa società oh si…..sarà per sempre D. Fra Da Vinci”. Sceglie come sempre l’ironia, Francesco Polimeni, per scrivere alla redazione di StrettoWeb un semplice e breve messaggio, un passo – un po’ modificato – del ritornello di “Sarà per sempre sì”, la canzone di Sal da Vinci che ha trionfato nell’ultimo Sanremo. Tra le modifiche, anche la frase chiave: “sarà per sempre D” è il chiaro riferimento alla Reggina e al prossimo campionato di Serie D, il quarto di fila. A una giornata dal termine, infatti, anche se la matematica ancora non condanna, è evidente che non ci sia più alcuna speranza. E così a Francesco Polimeni, che per l’occasione si firma “Fra da Vinci”, non resta che l’amara ironia.

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