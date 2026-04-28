Reggina, da Sal da Vinci a Fra da Vinci: “sarà per sempre D…”

“….con le mani sul petto io già ci scommetto davanti a Dio che con questa società oh si…..sarà per sempre D. Fra Da Vinci”. Sceglie come sempre l’ironia, Francesco Polimeni, per scrivere alla redazione di StrettoWeb un semplice e breve messaggio, un passo – un po’ modificato – del ritornello di “Sarà per sempre sì”, la canzone di Sal da Vinci che ha trionfato nell’ultimo Sanremo. Tra le modifiche, anche la frase chiave: “sarà per sempre D” è il chiaro riferimento alla Reggina e al prossimo campionato di Serie D, il quarto di fila. A una giornata dal termine, infatti, anche se la matematica ancora non condanna, è evidente che non ci sia più alcuna speranza. E così a Francesco Polimeni, che per l’occasione si firma “Fra da Vinci”, non resta che l’amara ironia.