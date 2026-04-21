Quando il Papa porta con sé il sapore della Calabria: il Rosà di Lento e il Magliocco volano in Africa con Leone XIV

Ci sono traguardi che non si misurano solo in riconoscimenti, ma in simboli. E quello che attende Cantine Lento nei prossimi giorni ha il sapore di un racconto che attraversa cieli, culture e continenti. Sul volo che porterà Papa Leone XIV nel suo viaggio apostolico più lungo, dall’Algeria alla Guinea Equatoriale, ci saranno anche due vini nati tra i filari di Lamezia Terme: il nuovo Rosà di Lento e il Magliocco in purezza. È un’immagine potente: mentre l’aereo papale si alza in volo, insieme ai documenti ufficiali, ai paramenti liturgici e ai messaggi di pace, viaggia anche un frammento di Calabria. Un colore, un profumo, una storia.

Il Rosà di Lento è l’ultima creatura della cantina, un rosato che sembra nato per raccontare il Mediterraneo. Ha quella luminosità che ricorda le albe sulle vigne, quando il rosa del cielo si mescola al verde delle foglie e tutto appare sospeso. È un vino vibrante, moderno, che porta con sé una freschezza floreale capace di aprirsi in volo come un ventaglio. Eppure, sotto quella leggerezza, custodisce una struttura sapida, persistente, che parla di terra, di vento, di mare.

Accanto a lui, sul tavolo del Santo Padre, ci sarà il Magliocco in purezza, il rosso che più di ogni altro incarna la nobiltà del vitigno autoctono calabrese. È un vino che non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare: basta il suo profumo, profondo e complesso, a raccontare secoli di tradizione. I tannini eleganti, la trama fitta, la forza gentile del sorso sono il risultato di una lavorazione che non tradisce mai la sua origine. È un vino identitario, che non si lascia addomesticare, ma si affina.

“Questa selezione – racconta Manuela Lento – premia due anime della nostra produzione: l’innovazione e la tradizione. Il Rosà è la nostra novità più luminosa, il Magliocco è la radice che ci tiene saldi”. Essere presenti sul volo papale non è solo un onore tecnico. È un gesto che riconosce la costanza di una famiglia che da generazioni custodisce i vitigni storici, protegge il paesaggio agricolo, difende un’idea di Calabria fatta di lavoro, qualità e visione. È un tributo a chi ha creduto che il vino potesse essere un ambasciatore silenzioso, capace di raccontare un territorio meglio di mille parole.

Non è la prima volta: nel 2021, le etichette Lento avevano già accompagnato Papa Francesco nel viaggio in Iraq. Ma questa volta c’è qualcosa di diverso. Forse perché il viaggio di Leone XIV è più lungo, più intenso, più simbolico. Forse perché il Rosà è una novità che porta con sé l’emozione delle prime volte. O forse perché ogni riconoscimento, quando arriva da così lontano, sembra riportare a casa un’eco più forte. Dal 13 al 23 aprile, mentre il Papa attraverserà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, i vini Lento saranno lì, discreti, presenti, parte di un viaggio che parla di dialogo e incontro. E in quell’incontro, tra culture e popoli, ci sarà anche un sorso di Calabria.