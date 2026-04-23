Quando il dolore diventa invisibile, perché la salute mentale deve essere una priorità

Simona Caracciolo – funzionaria Regione Calabria – Ci sono notizie che scuotono più di altre, perché mettono davanti a una realtà difficile da comprendere fino in fondo. La tragedia di questi giorni, quella di una madre che ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita e portando con sé i suoi tre figli, non può lasciare indifferenti. È un dolore che interroga, che spinge a cercare risposte, ma che richiede anche prudenza: non è corretto ridurre eventi così estremi a una semplice “mancanza di supporto”. Situazioni di questo tipo sono quasi sempre il risultato di una combinazione complessa di fattori, fragilità personali, isolamento, possibili disturbi psichici non trattati, condizioni sociali difficili, e, talvolta, segnali che non sono stati compresi o intercettati in tempo.

La sofferenza psicologica resta troppo spesso invisibile

Eppure, proprio davanti a tragedie come questa, emerge con forza un punto che non può più essere rimandato: la sofferenza psicologica resta troppo spesso invisibile fino a quando non diventa irreparabile. È qui che si inserisce una riflessione più ampia e necessaria. Il supporto psicologico non è un lusso, ma una componente fondamentale della salute. Esattamente come ci prendiamo cura del corpo, dovrebbe essere naturale e privo di stigma rivolgersi a uno psicologo per la propria mente.

La salute mentale non può più essere considerata un tema da affrontare solo quando esplode in tutta la sua drammaticità. Per troppo tempo il benessere psicologico è stato relegato ai margini del dibattito pubblico, percepito come un ambito specialistico, quasi distante dalla vita quotidiana. Oggi, invece, appare sempre più evidente come prendersi cura del proprio equilibrio mentale debba diventare un gesto ordinario, diffuso, parte integrante della cultura della prevenzione.

La salute mentale non è un “di più”

Non si tratta di lanciare allarmi, ma di riconoscere una realtà: così come abbiamo imparato a considerare fondamentale l’attività fisica o una corretta alimentazione, allo stesso modo dobbiamo iniziare a dare valore alla cura della nostra interiorità, delle emozioni, delle fragilità. La salute mentale non è un “di più”, ma una condizione necessaria per vivere pienamente e costruire relazioni sane, comunità più coese e società più consapevoli.

Lungimiranti le scelte intraprese dalla Regione Calabria

In questo scenario si inseriscono con forza e lungimiranza le scelte intraprese dalla Regione Calabria, che sta investendo in maniera concreta per rendere il supporto psicologico più accessibile e vicino ai cittadini. Due interventi, in particolare, segnano un cambio di passo significativo. Da un lato, l’introduzione della figura dello psicologo negli istituti scolastici rappresenta una risposta concreta a un bisogno sempre più urgente tra i giovani. Le nuove generazioni vivono pressioni complesse: aspettative sociali, fragilità identitarie, isolamento, difficoltà relazionali. Portare lo psicologo a scuola significa intercettare il disagio prima che si trasformi in sofferenza strutturata, offrendo uno spazio di ascolto, orientamento e prevenzione. Significa, soprattutto, normalizzare il dialogo sulle emozioni, abbattendo lo stigma e insegnando ai ragazzi che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza.

Lo psicologo nelle case di comunità

Dall’altro lato, l’inserimento dello psicologo nelle case di comunità rafforza ulteriormente questa visione, estendendo il presidio della salute mentale al territorio e alla vita quotidiana delle persone. Non più servizi lontani o difficili da raggiungere, ma punti di riferimento concreti, accessibili anche nei piccoli centri, dove spesso il disagio resta silenzioso e invisibile. Questa scelta contribuisce a costruire una rete di prossimità, capace di affiancare i cittadini lungo tutto l’arco della vita, non solo nei momenti di crisi.

Questi interventi non sono semplicemente misure sanitarie: rappresentano un cambio culturale. Spostano il baricentro dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione, dalla cura tardiva all’attenzione costante. È un passaggio fondamentale, perché la salute mentale si costruisce giorno dopo giorno, nelle relazioni, nell’ascolto, nella capacità di riconoscere i propri limiti e le proprie risorse. Accanto alle istituzioni, però, resta centrale anche il ruolo della comunità. L’empatia, la capacità di accorgersi dell’altro, di cogliere segnali di sofferenza, non può essere delegata esclusivamente ai professionisti. Serve una società più attenta, meno giudicante, capace di creare spazi di fiducia in cui le persone possano sentirsi viste e ascoltate.

Investire nella salute mentale

Investire nella salute mentale significa, in definitiva, investire nella qualità della vita collettiva. Le iniziative messe in campo dalla Regione Calabria indicano una direzione chiara: rendere il benessere psicologico un diritto accessibile e quotidiano, non un privilegio o una risposta tardiva. È una strada che merita di essere sostenuta, rafforzata e, soprattutto, condivisa.