Protocollo d’Intesa tra l’Associazione BIESSE di Reggio Calabria e il Comune di Blufi (Palermo)

L’Associazione Culturale Bene Sociale (BIESSE) ha siglato un importante protocollo d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Blufi, diventando il primo Comune d’Italia ad aderire formalmente al progetto culturale “Giustizia e Umanità liberi di scegliere”. Questo progetto, ideato e promosso dalla Presidente Nazionale di BIESSE, Bruna Siviglia, è diventato Legge Regionale in Calabria con la legge n. 27 del 28 giugno 2023. La firma del protocollo è avvenuta giovedì 24 aprile alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Blufi, alla presenza di numerose autorità civili, scolastiche e religiose. L’incontro segna un passo decisivo nella promozione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata.

“BLUFI è il primo Comune d’Italia a siglare questo importante protocollo. Crediamo che la legalità si costruisca nelle scuole, nelle famiglie e nelle istituzioni. Questo protocollo è un impegno concreto per i nostri giovani”, ha dichiarato il Sindaco di Blufi, Lillo Puleo, sottolineando il valore simbolico e pratico dell’accordo. Per l’Associazione BIESSE, il protocollo è stato firmato dalla Presidente Nazionale e Fondatrice, Bruna Siviglia, che ha affermato: “Blufi oggi è apripista. Da qui parte un modello che porteremo in tutta Italia: giustizia e umanità non sono parole, ma scelte quotidiane da insegnare e praticare”, evidenziando l’importanza di questa iniziativa come esempio per il resto del paese.

Una cerimonia di grande partecipazione

Alla cerimonia erano presenti i dirigenti scolastici del territorio delle Madonie, il Presidente della Commissione Regionale Antimafia della Regione Siciliana, il Presidente del Consorzio delle Madonie, la delegata del Prefetto di Palermo, Dott. Massimo Mariani, il rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo, il Parroco del Comune di Blufi e molte altre personalità istituzionali e civili. La Sala Consiliare, gremita per l’occasione, ha testimoniato la grande partecipazione e l’interesse del territorio verso i temi della legalità e dell’educazione civica.

Il protocollo prevede una serie di attività congiunte tra l’Associazione BIESSE e il Comune di Blufi, incluse iniziative nelle scuole, percorsi formativi per docenti e famiglie, attività pubbliche e laboratori rivolti ai giovani. Tutte queste azioni sono finalizzate a promuovere la cultura della legalità e a rafforzare il senso di comunità e responsabilità civile. “Un altro tassello importante per radicare nelle nostre terre, a partire dalle Madonie, la consapevolezza che si può e si deve scegliere sempre la strada della giustizia”, ha concluso Bruna Siviglia, esprimendo la sua gratitudine al Sindaco Lillo Puleo per aver permesso di conoscere questa bellissima comunità. “Grazie al Sindaco Lillo Puleo, ho avuto l’opportunità di conoscere questa bellissima comunità”, ha aggiunto la Presidente.