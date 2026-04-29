Primo maggio, manifestazione dei sindacati al Porto di Gioia Tauro: Cgil, Cisl e Uil su lavoro e sicurezza

Un 1° maggio all’insegna della riflessione sui temi del lavoro di qualità e sulla dignità del lavoratore quello che si terrà in Calabria, promosso dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL. L’appuntamento principale sarà al Porto di Gioia Tauro, uno degli hub più strategici per il transhipment nel Mediterraneo, che, sebbene rivesta un’importanza fondamentale, “non esprime ancora tutte le sue potenzialità in relazione all’impatto sull’economia regionale” scrivono i sindacati. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:30 presso l’entrata del Varco Doganale, nell’area industriale di San Ferdinando.

“Un’occasione per sollevare questioni cruciali che riguardano la sicurezza sul lavoro, i piani per lo sviluppo sostenibile, i diritti e la dignità dei lavoratori, ma anche per affrontare temi sociali urgenti come sanità, infrastrutture e trasporti, oltre alla tutela dei cittadini dal rischio idrogeologico. Tutti questi argomenti si intrecciano inevitabilmente con il diritto al lavoro e alla sicurezza”.

Dal palco della manifestazione interverranno i segretari generali delle organizzazioni sindacali calabresi: Gianfranco Trotta (CGIL), Giuseppe Lavia (CISL) e Mariaelena Senese (UIL), per offrire il loro contributo e sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi centrali per il benessere dei lavoratori e della società calabrese. Un 1° Maggio dedicato alla sicurezza e al lavoro di qualità, per costruire una Calabria più giusta e più sicura per tutti.