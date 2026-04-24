Primavera di Pace: a Barritteri i bambini protagonisti di poesia e speranza

Si è svolta oggi, (Venerdì 24 aprile) presso l’androne della Scuola Primaria di Barritteri, la manifestazione culturale di poesia “Primavera di Pace”, promossa dall’Associazione Kairos per Barritteri in collaborazione con l’istituzione scolastica. Un appuntamento partecipato e ricco di emozioni, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, impegnati nella realizzazione di poesie ed elaborati collettivi dedicati ai valori della pace, della solidarietà, della convivenza civile e al tema della primavera.

Ad aprire la manifestazione è stata la segretaria dell’associazione, l’avvocato Maria Carmela Sgrò, che ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa: investire nei giovani come “seme per il futuro”, anche in un contesto segnato da risorse limitate ma da grande impegno e partecipazione.

“La pace – ha ricordato, citando Papa Leone – non è solo assenza di guerra, ma un cammino quotidiano, fatto di gesti, parole e relazioni”.

A seguire, i saluti della dirigente scolastica Prof.ssa Anna Teresa Currà, che ha evidenziato il valore educativo dell’evento e la sinergia tra scuola e territorio: “parlare di pace oggi è un imperativo. Il lavoro quotidiano della scuola e dell’associazionismo è fondamentale per costruire nei bambini una coscienza fondata su valori autentici”.

Presente anche il consigliere comunale con delega alla cultura Domenico Scordo, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere attività che coinvolgano i più piccoli e rafforzino il senso di comunità.

A portare una riflessione sul valore profondo della pace è stato anche il parroco di Barritteri, don Vincenzo, che ha richiamato il valore della pace come espressione di amore e tenerezza, sottolineando come siano proprio i bambini, con la loro autenticità, a saper parlare direttamente al cuore.

L’evento è entrato quindi nel vivo con le esibizioni degli alunni, protagonisti di un ingresso festoso e coinvolgente, seguite dalla recita delle poesie realizzate in classe attraverso un lavoro collettivo guidato dagli insegnanti.

“Particolarmente significativo il momento dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, che hanno realizzato un suggestivo mandala a forma di fiore, arricchito dalla scritta ‘Barritteri’ alla base, espressione di creatività, collaborazione e senso di appartenenza al territorio. In questa occasione, l’associazione ha inoltre donato loro una casetta gioco, simbolo concreto di condivisione, crescita e amicizia”.

A conclusione delle esibizioni si è svolta la premiazione delle classi, i cui elaborati sono stati valutati da una giuria sulla base di originalità, efficacia espressiva e attinenza al tema. I riconoscimenti assegnati hanno premiato la creatività, l’espressività e la profondità emotiva dei lavori presentati.

Alle classi della scuola primaria sono stati consegnati buoni per l’acquisto di materiale didattico, mentre tutti gli alunni hanno ricevuto attestati di partecipazione.

Numerosa la partecipazione della comunità: genitori, docenti, rappresentanti delle istituzioni, i Carabinieri e cittadini, a testimonianza di un forte senso di appartenenza e condivisione.

A chiudere la manifestazione è stata la Presidente dell’Associazione Kairos per Barritteri, la dott ssa Grazia Maria Vitetta, che ha espresso parole di sincera gratitudine, ringraziando la dirigente scolastica e tutte le maestre per l’impegno e la dedizione dimostrati, ma soprattutto l’avvocato Maria Carmela Sgrò e il professore Carmelo Cambareri, che hanno fortemente voluto e sostenuto la realizzazione di questo evento.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale offerto dall’Associazione Kairos per Barritteri.