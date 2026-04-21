Presentato il Notre Dame de Paris a Reggio Calabria: 10.000 biglietti venduti e una grande novità | INFO

E’ stato Graziano Galatone, uno degli storici protagonisti nel ruolo di Febo, a presentare Notre Dame De Paris, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, in scena al PalaCalafiore di località Pentimele di Reggio Calabria i prossimi 7, 8 e 9 maggio. L’artista, accompagnato dal promoter Ruggero Pegna, ha tenuto una partecipatissima conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sede del Comune, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione Comunale e di Eleonora Lorusso, responsabile stampa nazionale dell’Opera.

L’incontro con i giornalisti è stato aperto dallo stesso promoter, che ha inserito la spettacolare e gigantesca opera musicale nella ricca programmazione del suo 40° anno di eventi in Calabria.

“Notre Dame De Paris – ha detto Pegna – torna in Calabria per la sesta volta con i suoi principali protagonisti, dopo l’Arena Magna Graecia di Catanzaro nel 2002, lo Stadio di Cosenza nel 2017 e il Palacalafiore di Reggio già nel 2004, nel 2016 e nel 2022. In ben 30 repliche, questo autentico colossal musicale ha stabilito il record per questa regione di oltre 100.000 spettatori paganti, a conferma di quanto sia amato anche dal pubblico calabrese!”.

Durante la conferenza stampa sono state fornite numerose informazioni: cinque gli spettacoli in programma, tre serali alle ore 21:00 e due matinée per le scuole alle ore 10:00. Per soddisfare le richieste di chi non può partecipare in orario serale, è stata appena aperta anche la vendita dei biglietti per il matinée di sabato 9 maggio alle ore 10, online su ticketone e nei punti autorizzati. Già venduti 10.000 tagliandi, con ben 3000 studenti che arriveranno da varie località della Calabria e della Sicilia. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero telefonico 0968441888.

Dopo Pegna, Graziano Galatone ha sottolineato l’imponenza dello spettacolo: “il successo di questa Opera di Riccardo Cocciante sta nella bellezza delle sue canzoni, brani senza tempo che tutto il pubblico canta ogni volta con noi, ma anche nella grandiosità dell’allestimento, davvero importante dal punto di vista tecnico ed affascinante per luci, colori, coreografie, movimenti scenici!”.

Ad allestire lo spettacolo si comincerà sera di domenica 3 maggio e si continuerà fino al debutto del 7 maggio alle 21.00, per ben quattro giorni di lavoro senza sosta che vedranno impiegate oltre cento persone tra operai e tecnici specializzati in vari comparti.

Il colossal si ripresenta con tutte le sue storiche firme: liriche di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc. Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo mondiale, che ha fatto registrare record di ogni tipo, arriverà nel Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata. Nel cast nomi nuovi e storici protagonisti, come ,Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini e acrobati.

Dal suo debutto, Notre Dame De Paris ha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre, con una colonna sonora unica che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”, che raccontano la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Un’Opera divenuta un vero cult dello spettacolo dal vivo, superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. E’ stata tradotta e adattata in 9 lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako), attraversando 20 Paesi con oltre 6.000 spettacoli e 13 milioni di spettatori internazionali, di cui 4,5 milioni solo in Italia.