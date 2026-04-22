Ponte sullo Stretto, Schifani: “opera storica, ma non sia una cattedrale nel deserto”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera storica, che migliorerà la vita dei cittadini. Un’infrastruttura strategica che può cambiare la posizione della Sicilia nei flussi economici europei. Significa ridurre l’isolamento e creare nuove opportunità di sviluppo. Anche per questo motivo la Regione ha investito nel Ponte 1,3 miliardi di risorse del Fsc. Lavoriamo d’intesa con il ministro dei Trasporti Salvini e non scorderò mai le parole di Silvio Berlusconi. Mi diceva che il Ponte sullo Stretto non deve essere una cattedrale nel deserto, per questo oltre al Ponte bisogna pensare alla rete viaria intorno, ai servizi“. Così, a Libero, il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.