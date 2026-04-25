“Polistena salva vite”: nuovi defibrillatori nelle scuole per una comunità più sicura

Prosegue con determinazione e concretezza l’impegno del Lions Club Polistena “Brutium” nella promozione della tutela e salvaguardia della salute pubblica attraverso il progetto “Scuole Cardioprotette – Polistena salva vite”. Nella giornata del 24 aprile 2026 sono stati installati due nuovi defibrillatori presso l’ITIS “M.M. Milano” e il Liceo “Rechichi” di Polistena, che entrano ufficialmente a far parte della rete delle scuole cardioprotette del territorio. Un ulteriore passo avanti verso una comunità sempre più sicura, consapevole e pronta ad intervenire nelle situazioni di emergenza.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo sanitario e scolastico. Sono intervenuti il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa, il responsabile del Comitato Scuole Cardioprotette del Club, Claudio Roselli, la dirigente scolastica dell’ITIS, Simona Prochilo, il delegato della dirigente del Liceo “Rechichi” Antonella Timpano, ed infine il responsabile del Dipartimento Formazione dell’ASP di Reggio Calabria, Gianni Calogero, e l’anestesista rianimatore Arcangelo Siciliano, protagonisti della parte formativa e motivazionale rivolta agli studenti.

Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza della diffusione della cultura del primo soccorso e della tempestività nell’utilizzo dei defibrillatori, strumenti fondamentali per salvare vite umane. Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso di sensibilizzazione e formazione, volto a creare una nuova generazione di cittadini consapevoli e pronti ad agire. Il progetto, portato avanti con continuità dal Lions Club Polistena “Brutium”, ha già raggiunto risultati significativi, con l’installazione complessiva di 17 dispositivi salvavita nel territorio:

Comune di Polistena: 10 defibrillatori

Comune di Candidoni: 1 defibrillatore

Comune di Terranova Sappo Minulio: 1 defibrillatore

Comune di Scido: 1 defibrillatore

Liceo “Rechichi” Polistena: 1 defibrillatore

Istituto “Renda” Polistena: 1 defibrillatore

ITIS “M.M. Milano” Polistena: 1 defibrillatore

Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi: 1 defibrillatore

Parallelamente, sono stati formati oltre 200 cittadini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D), al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore, contribuendo a creare una vera e propria rete di soccorritori sul territorio. Con l’avvio del percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori, il progetto entra oggi in una nuova fase, ancora più strategica: quella della prevenzione e della diffusione capillare della cultura del soccorso tra i più giovani. Il Lions Club Polistena “Brutium” rinnova così il proprio impegno concreto al servizio della comunità, continuando a promuovere iniziative che, attraverso gesti tangibili, contribuiscono alla salvaguardia della salute pubblica e al rafforzamento del senso civico.