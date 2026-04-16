Polistena piange la piccola Chiara Mammola: domani i funerali per l’ultimo saluto

Polistena è ancora sotto shock per la tragica scomparsa della piccola Chiara Mammola, la bambina di soli 5 anni morta ieri sera investita accidentalmente dal trattore guidato dal padre. La tragedia, avvenuta nella Piana di Gioia Tauro, ha lasciato sgomenti familiari, amici e cittadini, stretti attorno al dolore della famiglia per una perdita così improvvisa e devastante. In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza stanno continuando ad arrivare, a testimonianza dell’affetto che circondava la piccola.

Attraverso il manifesto funebre, i genitori, insieme al fratellino, ai nonni e a tutti i parenti, hanno annunciato con immenso dolore la scomparsa della loro amata Chiara. I funerali si terranno domani, venerdì 17 aprile, alle ore 15:40. Il corteo funebre partirà dalla sala mortuaria dell’ospedale di Polistena per raggiungere la Chiesa Matrice, dove sarà celebrato il rito religioso.

Sarà un momento di raccoglimento e dolore per tutta la comunità, che si prepara a dare l’ultimo saluto alla bambina, volata via troppo presto. La famiglia ha ringraziato anticipatamente quanti prenderanno parte alla cerimonia e si uniranno al loro dolore. Una tragedia che lascia un segno profondo e che difficilmente potrà essere dimenticata.