Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni muore investita da un trattore: Piana sotto shock

A Polistena si è consumata una drammatica tragedia nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile. Una bambina di soli cinque anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dal trattore guidato dal padre. L’impatto, purtroppo fatale, non ha lasciato scampo alla piccola. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, stretta attorno alla famiglia colpita da un dolore così improvviso e devastante.