Podargoni, approvato il progetto per il recupero dei sentieri: investimento da 3,1 milioni

Un nuovo passo avanti per la rigenerazione del borgo di Podargoni: la Giunta comunale, riunitasi il 17 aprile 2026 a Palazzo San Giorgio, ha approvato la delibera n. 106 relativa al progetto “Recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni e del territorio circostante”, con particolare riferimento all’intervento sui tracciati naturalistici. L’atto sancisce l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), passaggio fondamentale che consente l’avvio della fase attuativa dell’intervento.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio quadro di iniziative già avviate dall’Amministrazione comunale, che ha individuato nel borgo aspromontano un ambito strategico di rigenerazione territoriale. Il progetto complessivo si configura infatti come un programma integrato di riqualificazione urbana e rilancio socio-economico, basato sulla valorizzazione delle identità locali, sulla residenzialità diffusa e sulla riattivazione di dinamiche economiche sostenibili.

Sotto il profilo finanziario, l’intervento rientra nel “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito con la legge di stabilità 2016. Il programma è finalizzato alla rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso interventi di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio esistente, oltre al rafforzamento della resilienza urbana e della sicurezza territoriale.

Tutti i dettagli sull’investimento complessivo

Nell’ambito della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Reggio Calabria, l’investimento complessivo destinato ai progetti inclusi nel Programma ammonta a 18 milioni di euro, di cui 3.100.000 euro destinati nello specifico all’intervento sui sentieri naturalistici di Podargoni.

La parte narrativa dell’atto evidenzia come il progetto vada oltre la semplice riqualificazione infrastrutturale: Podargoni viene riconosciuto come luogo identitario, capace di connettere memoria, paesaggio e comunità, anche in relazione alla sua dimensione simbolica legata alla diaspora calabrese nel mondo e ai flussi migratori. In questo contesto, il recupero dei sentieri rappresenta uno degli assi portanti di una strategia più ampia di valorizzazione ambientale, culturale e turistica.

Particolare rilievo assume la coerenza dell’intervento con gli indirizzi del Masterplan comunale, che orienta le politiche urbane verso la rigenerazione dei borghi come “rifugi climatici”. Il recupero dei tracciati naturalistici, la tutela della biodiversità e la creazione di nuovi spazi di fruizione sostenibile – tra cui aree attrezzate, giardini della biodiversità e percorsi didattici – contribuiscono a configurare questi territori come presidi di benessere, salute e resilienza ambientale, capaci di rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

L’intervento si integra inoltre con le strategie di marketing territoriale già adottate dall’Ente, rafforzando l’attrattività del borgo attraverso l’inserimento nella rete dei cammini del Parco d’Aspromonte e la costruzione di esperienze che uniscono natura e cultura. La valorizzazione dei sentieri si configura così come una infrastruttura materiale e immateriale, capace di sostenere nuove economie locali, promuovere il turismo lento e incentivare la permanenza sul territorio.

Con l’approvazione del DIP, l’Amministrazione compie quindi un passaggio decisivo verso la realizzazione concreta di un intervento che interpreta il recupero dei borghi non come una semplice operazione conservativa, ma come una leva strategica per un nuovo modello di sviluppo territoriale, fondato sulla relazione tra paesaggio, comunità e sostenibilità.