Pizzo Calabro, il messaggio di una cittadina a Occhiuto: “bene il turismo, ora più sanità” | INTERVISTA

Intervistata ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, una cittadina di Pizzo Calabro manda un messaggio al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: bene il lavoro sul turismo, adesso serve una maggiore attenzione alla sanità. “L’Amministrazione Occhiuto ha fatto tanto per il turismo, ha inserito tanti voli, ha rivalutato gli aeroporti di Lamezia e Reggio Calabria, vogliamo più sanità. – dichiara – Speriamo che ci lavori un pochino meglio perché non mi sembra che stia facendo tanto. A Pizzo c’è l’ospedale ma non funziona, c’è solo la guardia medica che fa alcune visite ma niente di che. Ci dovrebbe essere un presidio più forte visto la presenza di questi turisti e anche perché siamo circa 10.000 abitanti. Anche a Tropea stanno diminuendo i reparti.

Quale messaggio mandiamo al presidente Occhiuto? Fare qualcosa di più per gli ospedali, soprattutto rivalutare e non chiuderli, ma rivalutarli, inserire nuovi reparti e non chiudere i reparti anche in quelli già esistenti“.