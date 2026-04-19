Pizzimenti: “sondaggio SWG chiaro, a Reggio Calabria vittoria schiacciante di Cannizzaro al primo turno”

“Il sondaggio ufficiale della SWG sulle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria conferma una realtà che la nostra Associazione “Cittadini per il cambiamento” riscontra quotidianamente nel confronto con il territorio: il ciclo politico del centrosinistra finalmente è giunto al termine. La proiezione che vede l’On. Francesco Cannizzaro oltre il 56% dei consensi indica una netta volontà di cambiamento già al primo turno; un dato che trova fondamento nella bocciatura senza appello (74%) espressa dai reggini nei confronti di un decennio amministrativo fallimentare”.

Lo afferma con determinazione Nuccio Pizzimenti, Presidente dell’Associazione “Cittadini per il cambiamento”, evidenziando che “il sostegno a questa nuova fase non sarà un mero atto elettorale, ma un supporto operativo fondato sul merito. Per questa ragione, metteremo a disposizione della futura Amministrazione Comunale l’intera nostra struttura, attraverso l’istituzione di un osservatorio permanente sulle attività amministrative: dall’Ufficio di Presidenza ai soci, fino ai responsabili dei dipartimenti tecnici”.

Pizzimenti sottolinea con vigore che “l’impegno dell’Associazione sarà improntato a un sostegno costruttivo e a una vigilanza attiva: come fatto in passato, saremo i primi a sostenere i provvedimenti validi, ma resteremo pronti a offrire soluzioni alternative laddove le scelte amministrative richiedano un cambio di rotta. Abbiamo dimostrato storicamente di saper intervenire per raddrizzare percorsi distanti dall’interesse collettivo. La nostra è una fiducia accordata sui fatti e sugli atti che abbiamo toccato con mano in questi anni. Il rilancio di Reggio richiede una lungimiranza strategica che guardi ai modelli di sviluppo europei e la capacità di trasformare le risorse, a partire dai fondi PNRR, in un sistema-città efficiente”.

Rileva inoltre Pizzimenti che “Francesco Cannizzaro ha già dato prova di concretezza nel suo ruolo parlamentare, sbloccando investimenti straordinari per il territorio. È questa la statura politica necessaria a Palazzo San Giorgio per garantire una filiera istituzionale solida. Siamo pronti a offrire il nostro contributo, mantenendo sempre la nostra autonomia di giudizio nell’esclusivo interesse della comunità. Il disastro amministrativo certificato dai dati SWG impone un passaggio immediato verso il merito. Con la guida di Cannizzaro e il supporto di una squadra d’eccellenza, Reggio potrà finalmente tornare a essere un luogo di opportunità”, conclude Nuccio Pizzimenti.