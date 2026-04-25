Pentedattilo si illumina: un nuovo impianto di illuminazione per valorizzare il borgo storico | FOTO

“Nuova luce per il nostro borgo: Pentedattilo brilla ancora di più. L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada di accesso al borgo di Pentedattilo. Un intervento atteso da decenni e fondamentale, che risponde a esigenze concrete di sicurezza per cittadini e visitatori, fruibilità dell’accesso al borgo anche nelle ore serali, valorizzazione di uno dei luoghi più identitari e suggestivi del nostro territorio. Illuminare Pentedattilo significa restituire centralità e dignità a un patrimonio storico, culturale e paesaggistico unico, rendendolo sempre più accogliente e vivo, in ogni momento della giornata e tutti i giorni dell’anno. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di rilancio e cura del territorio, nella convinzione che la bellezza, quando è accessibile, diventa opportunità per tutti. Continuiamo, passo dopo passo, a costruire una città più sicura, più attrattiva e sempre più orgogliosa delle proprie radici”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Melito di Porto Salvo.