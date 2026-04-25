Pari amaro a Reggio Emilia, 3° posto a rischio: la situazione del Palermo a 2 giornate dalla fine | CLASSIFICA

A Lambourde risponde Palumbo, poi nonostante il rosso a Papetti, serve il var ad annullare il gol del ko firmato per fuorigioco di Rover al 90′. Il Palermo strappa un punto alla Reggiana, ma mastica amaro. A 2 giornate dal termine i rosanero hanno 6 punti di distacco da Venezia, Frosinone e Monza, il terzetto terribile in testa che potrebbe vanificare gli sforzi della banda di Inzaghi per la promozione diretta. Un’ottima media quella dell’ex tecnico della Reggina che, in altre annate, avrebbe portato alla promozione. Ma questa Serie B è di alto livello, soprattutto in vetta.

Alla 36ª giornata le chance promozione diretta dei rosanero sono ridotto al lumicino, considerando gli scontri con Catanzaro e Venezia (che stasera sarà impegnato contro l’Empoli e potrebbe rendersi impossibile da superare in caso di vittoria o pareggio). In bilico, per le stesse ragioni, anche il terzo posto, con una classifica avulsa che vede i siciliani alla pari con Frosinone ma dietro per differenza reti e sotto al Monza negli scontri diretti.

Di buono, Pippo Inzaghi tiene per sè la seconda miglior difesa del campionato con 29 gol subiti e la possibilità di entrare ai Playoff direttamente dalle semifinali. Nelle ultime due giornate proverà anche a prendersi l’eventuale fattore campo con il terzo posto, al fine di presentarsi in postseason con le migliori carte in mano.

Serie B, risultati 36ª Giornata

Venerdì 24 aprile

Ore 19.00

Monza-Modena 1-0

Ore 21.00

Avellino-Bari 2-0

Sabato 25 aprile

Ore 12.30

Catanzaro-Spezia 4-1

Ore 15.00

Entella-Padova 1-0

Frosinone-Carrarese 3-0

Pescara-Juve Stabia 1-1

Reggiana-Palermo 1-1

Sudtirol-Mantova 0-3

Ore 17.15

Venezia-Empoli

Ore 17.30

Cesena-Sampdoria

Classifica Serie B

Venezia 75* Frosinone 75 Monza 75 Palermo 69 Catanzaro 59 Modena 52 Juve Stabia 50 Avellino 46 Cesena 44* Carrarese 43 Mantova 43 Sudtirol 40 Padova 40 Sampdoria 40* Entella 39 Empoli 37* Pescara 34 Reggiana 33 Bari 33 Spezia 33

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie B, 37ª giornata

Venerdì 1 maggio

Ore 15.00