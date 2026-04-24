Palmi, protesta alla Tonnara: “non andremo a votare, siamo abbandonati” | INTERVISTE

Montano rabbia e delusione tra i residenti del borgo marinaro della Tonnara di Palmi, dove un gruppo di cittadini ha deciso di non recarsi alle urne in vista delle elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. “Non andremo a votare, nessuno ci rappresenta. Non abbiamo visto nessuna cosa qui siamo abbandonati. Non votiamo per nessuno”, affermano vari cittadini in coro ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Parole dure, che fotografano un clima di sfiducia crescente e una percezione diffusa di isolamento.

Il senso di abbandono del borgo marinaro

Al centro delle rivendicazioni emerge con forza il tema dell’abbandono del territorio. I cittadini parlano di mancanza di servizi, di interventi mai realizzati e di promesse rimaste tali. Il borgo della Tonnara di Palmi, nonostante il suo valore paesaggistico e culturale, si trova oggi a fare i conti con criticità che, secondo i residenti, non sono mai state affrontate in modo strutturale. Da qui nasce la convinzione che nessuna delle attuali proposte politiche sia in grado di rappresentare realmente le esigenze della comunità.