Palmi, cittadini delusi: “la città è abbandonata” | INTERVISTE

A circa un mese dalle prossime elezioni comunali, il malcontento tra i cittadini di Palmi emerge con chiarezza. Intervistati ai microfoni di Graziano Tomarchio per Strettoweb, molti residenti hanno espresso malcontento per le condizioni della città e delle periferie, ritenendo che, nonostante la candidatura di Calabria e Cardona, Palmi stia affrontando delle difficoltà di gestione.

Le dichiarazioni raccolte evidenziano una percezione diffusa che Palmi stia vivendo un periodo di abbandono, in particolare nelle sue zone periferiche, dove i cittadini si sentono trascurati e privi di un adeguato supporto. “La Tonnara è abbandonata, le periferie idem. Calabria e Cardona? Brave persone a hanno i vecchi politici intorno a loro”, è il commento di alcuni cittadini.

Le interviste