Operazione di controllo del territorio a Crotone e Isola di Capo Rizzuto: risultati significativi nella prevenzione dei reati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 653 persone identificate, di cui 216 con precedenti

– nr. 364 veicoli controllati

– nr. 24 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 30 posti di controllo

– nr. 2 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 1 arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 17 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 27 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, sono stati effettuati diversi posti di controllo identificando nr. 72 persone, di cui nr. 36 positive in banca dati SDI, e controllando nr. 46 autovetture.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 35 persone, di cui 10 con precedenti, e ha controllato nr. 20 veicoli. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 84 persone, di cui nr. 33 positivi, e ha controllato nr. 50 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, nel corso dei quali hanno identificato nr. 183 persone, di cui nr. 52 con precedenti, e hanno controllato nr. 102 veicoli, elevando una sanzione al Codice della Strada con contestuale sospensione della circolazione del veicolo.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone a carico di una donna condannata, in via definitiva, alla pena di 1 anno di reclusione e alla multa di 600 euro per il reato di truffa aggravata. Contestualmente, hanno identificato nr. 235 persone, di cui nr. 68 con precedenti, e hanno controllato nr. 146 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.