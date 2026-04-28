Oliveri: giovane arresto per spaccio di droga

Nei giorni scorsi, a Oliveri (ME), i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza un 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, deferendo contestualmente in stato di libertà – per lo stesso reato – anche la sua convivente, 21enne. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Falcone con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, all’esito di una serie di servizi di osservazione e pedinamento, era stato ipotizzato che il giovane potesse detenere dello stupefacente in casa.

Pertanto, i militari hanno bussato alla sua porta ed eseguito d’iniziativa una perquisizione domiciliare, da cui è emersa una presunta attività di spaccio: difatti, nella circostanza sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione con residui di stupefacente e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Alla luce di quanto emerso, il 23enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la Procura della Repubblica di Patti – guidata dal Procuratore Capo facente funzione, dott. Andrea Apollonio – con l’intento di esprimere un’incisiva azione preventiva e repressione su tutto il territorio di competenza.