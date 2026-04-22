Nuove nomine all’interno di ASC Calabria: nomi e ruoli delle new entry selezionate

ASC Calabria continua il suo percorso di crescita e rinnovamento, ampliando i propri settori e rafforzando il team con nuove figure chiave. L’obiettivo è rendere lo sport sempre più accessibile, inclusivo e strutturato, coinvolgendo professionalità diverse e competenze specifiche. Di seguito la comunicazione di ASC Calabria sulle nuove nomine.

Settore Disabilità e Neurosviluppo – Dott.ssa Anna Maria Arena

“Si dà il benvenuto alla Dott.ssa Anna Maria Arena, nominata Responsabile per il settore Disabilità, Disturbi dello Spettro Autistico e del Neurosviluppo. La Dott.ssa Arena rappresenta una figura fondamentale per un ambito sempre più centrale nel mondo sportivo. L’inclusione non è più un’opzione, ma una necessità concreta, e ASC Calabria si dimostra pronta a contribuire attivamente a questo obiettivo.

È già in fase di organizzazione un corso di formazione dedicato, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile anche ai ragazzi con diverse abilità. Questo rappresenta un passo importante che unisce competenza, sensibilità e progettualità.

Si augura alla Dott.ssa Arena il massimo successo in questo nuovo incarico“.

Comunicazione e Rapporti con la Stampa – Amelia Eva Cugliandro

“Nel contesto odierno, la comunicazione riveste un ruolo strategico. Pertanto, ASC Calabria affida ad Amelia Eva Cugliandro la responsabilità degli articoli e dei rapporti con le testate giornalistiche.

Il suo compito sarà quello di raccontare, valorizzare e diffondere le attività dell’ente, creando un ponte diretto tra ASC Calabria e il pubblico. Questa figura riveste un ruolo fondamentale nel dare visibilità ai progetti e alle iniziative realizzate sul territorio“.

Settore Judo – Maurizio Crea

“Il settore Judo si svilupperà sotto la guida di Maurizio, il quale avrà il compito di promuovere e sviluppare questa disciplina all’interno dell’organizzazione.

Il judo non rappresenta unicamente uno sport, ma anche una disciplina, un rispetto reciproco e un percorso di crescita personale. L’obiettivo sarà quello di creare un ambiente solido, formativo e accessibile a tutte le fasce d’età“.

Settore Fitness ed Eventi – Lairendi Pasquale

“Energia, movimento e organizzazione: il settore Fitness per gli eventi sarà guidato da Lairendi Pasquale. Il suo ruolo sarà centrale nella progettazione e realizzazione di eventi sportivi, con un focus particolare sul fitness e sul coinvolgimento della comunità. Questo settore dinamico è stato concepito per aggregare e promuovere uno stile di vita sano“.

Comunicazione e Social: il cuore digitale di ASC Calabria

“Nel percorso di crescita dell’ASC Calabria, un ruolo sempre più centrale è occupato dalla comunicazione e dai social media. Raccontare lo sport oggi significa creare connessioni, trasmettere valori e dare visibilità a ogni iniziativa sul territorio. Per questo è stato strutturato un team giovane, competente e altamente specializzato”.

Responsabile Comunicazione e Social – Nicola Delia

“Nicola Delia ricopre il ruolo di Responsabile Comunicazione e Social, fungendo da punto di riferimento per l’intera strategia digitale dell’ente. Il suo compito principale consiste nel coordinare le attività del team, definire le linee guida comunicative e valorizzare ogni iniziativa di ASC Calabria attraverso la creazione di contenuti moderni, efficaci e coinvolgenti. Dalla gestione delle piattaforme social alla promozione degli eventi, ogni aspetto della comunicazione passa attraverso la sua visione strategica“.

Grafica – Andrea Neri

“Andrea Neri, grafico del team, è responsabile della cura dell’identità visiva, elemento fondamentale per il posizionamento distintivo dell’ente. Il suo lavoro si concentra sulla creazione di contenuti visivi, immagini e materiale promozionale che riflettano i valori e la mission di ASC Calabria, garantendo uno stile coerente e professionale in ogni iniziativa“.

Videomaking – Antonio Giardiniere

“Antonio Giardiniere, videomaker e CEO di Tananuki Production, contribuisce al team con la sua esperienza nel videomaking, apportando qualità e una prospettiva cinematografica ai contenuti di ASC Calabria. I suoi lavori consentono di raccontare eventi, emozioni e storie in modo dinamico e coinvolgente, sfruttando le potenzialità del video come strumento di comunicazione“.

Fotografia – Davide Loddo

“Davide Loddo, fotografo del team, si occupa della documentazione di eventi, attività e iniziative, trasformando istanti significativi in immagini capaci di trasmettere un messaggio forte e immediato. Il suo lavoro contribuisce a creare un archivio visivo che racconta la storia e le attività di ASC Calabria“.

Giornalismo Sportivo – Domenico Reitano

“Domenico Reitano, giornalista sportivo, completa il team con la sua professionalità e competenza. Il suo contributo è essenziale per fornire profondità e autorevolezza ai contenuti, attraverso articoli, interviste e approfondimenti che analizzano il mondo dello sport non solo come attività, ma anche come esperienza e valore sociale.

Grazie a un team strutturato e multidisciplinare, ASC Calabria consolida la propria presenza nel panorama della comunicazione e dei social media, garantendo una comunicazione efficace e coerente con la propria mission e i propri obiettivi.

Un team coeso e altamente qualificato, unito da un obiettivo comune: raccontare lo sport con autenticità, modernità e coinvolgimento, ampliando costantemente la nostra community e promuovendo la partecipazione attiva di un pubblico sempre più ampio“.