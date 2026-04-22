Noemi in concerto a Siderno: il grande evento gratuito chiude la festa di Portosalvo

Noemi in concerto il prossimo 8 settembre a Siderno, in occasione dei festeggiamenti civili in onore della Madonnadi Portosalvo. Il singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre infatti con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo.

I primi appuntamenti live – prodotti da Friends & Partners – vedranno Noemi da luglio sul palco di alcuni tra i Festival estivi più importanti d’Italia per concludere poi a dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 14 dicembre, e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questi concerti si terranno in alcune delle location più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa.

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi che ha scritto per lei Vuoto a perdere) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi: Glicine, Makumba con Carl Brave, Non ho bisogno di te. Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone “Sono solo parole” è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, Nostalgia, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt. A novembre 2025 è uscito “Bianca”, il singolo ha concluso l’anno al n.1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici. Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica, ma è stata in giuria a “Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ed è protagonista su Rai Radio 1 con il programma “Non solo parole”, un nuovo spazio in cui racconta la musica italiana attraverso storie, aneddoti e incontri. La data dell’8 settembre, organizzata dal Comune di Siderno è a ingresso gratuito.