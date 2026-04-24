Naso, domenica la presentazione della candidatura di Gaetano Nanì

Si svolgerà domenica sera 26 aprile, alle ore 18.30 a Naso nel centralissimo c.so Umberto, zona Enoteca Arricrìu e Bar del Corso, la presentazione della candidatura a sindaco di Gaetano Nanì. Oltre ai componenti della nuova lista “Naso Progetto Futuro”, saranno ufficializzati noti alcuni punti programmatici del nuovo progetto politico che punta a governare la città di Naso per i prossimi 5 anni. “Naso Progetto Futuro è un progetto politico chiaro, determinato e profondamente radicato nell’identità e nei bisogni della nostra comunità – ha dichiarato Gaetano Nanì che si presenta alla città per il secondo mandato – cinque anni di amministrazione hanno rappresentato un percorso importante, fatto di risultati concreti, obiettivi raggiunti e molti progetti già avviati. Alcuni sono prossimi alla realizzazione, altri sono in fase di progettazione, altri ancora meritano di essere ulteriormente sviluppati e migliorati. È proprio da questa consapevolezza che prende vita Naso Progetto Futuro”.

“La volontà è quella di compiere un passo concreto in avanti, rafforzando il lavoro svolto e aprendo una nuova fase per il paese. In queste settimane abbiamo scelto il confronto, costruito dialogo e condiviso idee con persone che, pur provenendo da esperienze politiche diverse, hanno deciso di mettere al centro il bene di Naso. Da questo percorso nasce una proposta nuova, più ampia e più forte, arricchita dall’apporto di energie, competenze e sensibilità nuove, unite da una visione comune per il futuro della città. Abbiamo voluto costruire – conclude Nanì – un progetto capace di rappresentare in modo ancora più ampio la comunità, fondato su responsabilità, partecipazione e capacità di governo, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro fatto e affrontare con determinazione le sfide dei prossimi anni. Ci presentiamo con umiltà, serenità e grande senso di responsabilità, nella consapevolezza di aver sempre operato nell’interesse esclusivo del bene comune. Ci siamo, e ci saremo sempre, per Naso”.