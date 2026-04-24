Narcotraffico e presunta aggravante mafiosa: la Cassazione annulla la sentenza e riapre il caso

La Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, in accoglimento delle questioni formulate dall’Avv. Dario Vannetiello del Foro di Napoli nell’interesse di Di Cillo Ottavio, Pastoressa Giuseppe, Mena Rocco e Zamparino Angelo ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 20 gennaio 2025, disponendo un nuovo giudizio presso sezione della corte d’appello limitatamente alla aggravante della finalità mafiosa. Il compito devoluto alla Corte di appello e l’oggetto del giudizio di rinvio sarà quello di stabilire se l’ associazione dedita al narcotraffico abbia effetti effettivamente voluto agevolare il clan Colasuonno-Cipriano.