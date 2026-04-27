Morte Alberto Sarra, Cannizzaro: “ha segnato importante stagione di Reggio, oggi sincero dispiacere”

“Apprendiamo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Alberto Sarra, noto avvocato reggino e politico di lungo corso. Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vita pubblica cittadina e calabrese, ricoprendo diversi incarichi istituzionali, iniziando dal Consiglio comunale, fino ai ruoli di governo della Regione. Nel corso della sua attività politica ha contribuito al dibattito pubblico e alla crescita della classe dirigente del territorio, segnando una stagione importante della vita politica di Reggio. Alla sua famiglia e ai suoi cari Forza Italia rivolge le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.” Così, in una nota di cordoglio, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia Calabria.