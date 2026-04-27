Reggio Calabria in lutto: morto Alberto Sarra, storico protagonista della politica locale

È morto nella notte Alberto Sarra, figura storica della politica reggina, ha scosso questa mattina la comunità di Reggio Calabria e il mondo istituzionale. L’ex amministratore pubblico è venuto a mancare nella notte a soli 59 anni, lasciando un profondo senso di cordoglio tra colleghi, amministratori e cittadini che lo conoscevano. Sarra soffriva da tempo di seri problemi di salute ed era stato più volte sottoposto ad importanti interventi chirurgici al cuore. Avvocato di professione e considerato da molti un “politico di razza”, Sarra ha segnato oltre vent’anni della vita pubblica di Reggio Calabria e della Calabria. La sua carriera nelle istituzioni inizia nei primi anni ’90, quando viene eletto presidente della II circoscrizione del Comune di Reggio Calabria. Successivamente, ricopre il ruolo di consigliere comunale e rappresentante provinciale, consolidando così il suo legame con il territorio e il tessuto civico locale.

La sua influenza al Consiglio regionale

Negli anni successivi, Sarra raggiunge il Consiglio regionale, assumendo una posizione di rilievo nella politica regionale. In questo ruolo, viene nominato sottosegretario della Regione Calabria, incarico che ha ulteriormente consolidato il suo peso pubblico e la sua capacità di operare nel panorama istituzionale calabrese.

Un politico vicino al territorio e alla gente

Sarra si è sempre distinto per il suo forte legame con il territorio e la sua capacità di ascolto. Ha mantenuto un rapporto diretto con le realtà sociali ed economiche della zona, affrontando con determinazione le sfide che si sono presentate durante il suo lungo percorso politico. La sua figura è stata una presenza costante nel dibattito politico locale, sempre attenta alle esigenze della comunità.

I messaggi di cordoglio per una grande perdita

La notizia della sua morte ha suscitato immediatamente messaggi di cordoglio da più parti, un segno tangibile dell’impronta significativa che Sarra ha lasciato nella vita pubblica di Reggio Calabria e della Calabria. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la politica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti rimasti attoniti per questa tremenda notizia.