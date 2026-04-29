Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”, arrivo a Terranova Sappo Minulio il 1° maggio | INTERVISTA

Arriveranno il 1° maggio a Terranova Sappo Minulio Nunzio e Massimo Malivindi. I due fratelli, partiti dal Santuario di San Luca a Bologna, e che stanno percorrendo 1.000 chilometri a piedi come ringraziamento per la guarigione della sorella Carmela e per sostenere la ricerca contro il tumore al seno con la fondazione Komen. Il lungo cammino si concluderà solennemente presso il Santuario del Santissimo Crocifisso nella cittadina in provincia di Reggio Calabria.

Le parole del sindaco di Terranova Sappo Minulio, intervistato da Graziano Tomarchio per Strettoweb: