Milazzo-Reggina senza tifosi ospiti: divieto di vendita ai supporters amaranto

“AS Reggina 1914 comunica che, in vista della gara Milazzo–Reggina, valevole per il campionato di Serie D Girone I e in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 presso lo Stadio Comunale “M. Salmeri” di Milazzo, la Prefettura di Messina ha emesso un’ordinanza che impone misure restrittive per la trasferta. Il provvedimento, notificato dalla Questura di Reggio Calabria, è stato adottato per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale decisione scaturisce dalla concomitanza, nel vicino comune di Barcellona Pozzo di Gotto, della gara Igea Virtus-ACR Messina, al fine di evitare il rischio di incroci tra tifoserie lungo la rete autostradale. Pertanto, le Autorità competenti hanno disposto le seguenti misure organizzative di rigore: Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Reggio Calabria; Chiusura del settore ospiti dell’impianto sportivo”. E’ questa la comunicazione ufficiale della Reggina in occasione della gara Milazzo–Reggina che si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 presso lo Stadio Comunale “M. Salmeri” di Milazzo.