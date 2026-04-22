Messina, via al nuovo terminal crocieristico: firmato l’accordo per l’avvio dei lavori

Era fondamentale l’ultimo passaggio per avviare ufficialmente i lavori del nuovo terminal crociere di Messina. Oggi, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, dove sono state apposte le firme del presidente Francesco Rizzo e del consigliere delegato della Messina Cruise Terminal srl, Salvo Lo Re. Nel corso dell’iter, dopo la definizione del progetto iniziale, si è resa indispensabile la realizzazione di un nuovo sistema di fondazioni, intervento aggiuntivo che ha richiesto ulteriori risorse economiche e una revisione progettuale.

Si tratta di una partnership pubblico-privato che rappresenta un’opportunità strategica non solo per il porto, ma per l’intera città di Messina.