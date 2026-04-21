Messina, Scurria: “Piano urbanistico avviato e poi le dimissioni di Basile, presa in giro per i cittadini”

“Avviare il percorso per la realizzazione del nuovo piano urbanistico e contemporaneamente rassegnare le dimissioni. L’amministrazione Basiluca, dopo otto anni di immobilismo, è riuscita a fare anche questo: ha deliberato l’avvio di un iter, già segnato da piste ciclabili e parcheggi inutili e poi ha lasciato tutto dimettendosi e prendendo in giro i messinesi o forse pensando di tornare a Palazzo Zanca come se il voto dei cittadini non esistesse”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria. “La delibera che ha avviato il percorso per la redazione del Pug, prima chiamato piano regolatore generale, è stata approvata con tre giorni di differenza rispetto alle dimissioni di Federico Basile. L’ennesima prova che il Municipio è stato gestito come casa propria e che nottetempo, tra decine e decine di delibere di commiato, si è persino approvato l’atto urbanistico più importante riducendolo a manifesto elettorale”, rimarca Scurria.

Scurria chiede al commissario di sospendere l’atto

“La conseguenza inevitabile è che lo scorso 16 aprile un comune commissariato ha pubblicato un avviso con il quale si invitano i messinesi a partecipare a processi decisionali ed inviare proposte e suggerimenti entro trenta giorni. Tutto questo durante la campagna elettorale che inevitabilmente distrae dalla vera partecipazione dei comuni cittadini e rischia di diventare un passaggio per soli addetti ai lavori. Scorrettezza intollerabile”, evidenzia Scurria. “Chiediamo al commissario di valutare la sospensione dell’atto per evitare possibili interferenze durante la campagna elettorale. I cittadini sapranno distinguere le furbizie dai programmi reali per la loro città e penalizzeranno chi ha fatto per anni del confronto e della partecipazione solo uno slogan . Saremo noi a dare alla città una visione nuova verso il futuro, ordine, rigenerazione e vivibilità con un reale percorso di democrazia partecipata in cui il cittadino sarà messo al centro”, conclude Scurria.