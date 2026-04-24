Messina, Scurria denuncia il degrado della pista ciclopedonale della litoranea: “abbandonata e pericolosa, la città merita sicurezza”

Il candidato sindaco di Messina, Martello Scurria, non risparmia critiche alla gestione delle infrastrutture cittadine e, in particolare, alla pista ciclopedonale della litoranea. Durante un intervento pubblico, Scurria ha sollevato il velo su una problematica che, secondo lui, è rimasta troppo a lungo ignorata. La pista ciclopedonale, realizzata per offrire un’alternativa sicura e funzionale per i cittadini e i turisti, oggi si presenta in uno stato di abbandono e degrado.

“La pista ciclopedonale della litoranea è abbandonata, arrugginita, senza segnaletica. Le bici elettriche sfrecciano tra le persone costrette a camminare con paura. Hanno lasciato questa all’incuria e ne hanno fatte altre in centro, poco funzionali e pericolose. “Messina merita sicurezza e serietà“, ha dichiarato Scurria.