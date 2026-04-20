Messina, Scurria: “che fine hanno fatto i fondi extra bilancio? Tracceremo ogni singolo euro gestito da basiluca”

“L’ex amministrazione Basiluca ha riferito di aver intercettato per Messina, dal 2018 in poi, 1 miliardo e 312 milioni di euro di risorse extra bilancio. Che fine hanno fatto questi soldi? Come sono stati spesi? Che risultati ci sono oggi sul territorio rispetto ad una cifra così imponente? Ho già avviato una ‘caccia al tesoro’ per tracciare ogni singolo euro e capire come si sia potuta sprecare una simile fortuna, visto che i messinesi non hanno visto alcun risultato”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria.

“Le risorse arrivate provengono dalle opportunità offerte da PON Metro 2014-2020, POC 2014-2020, PON Plus 2021-2027, Agenda Urbana, FSC 2014-2021, PNRR e poi ancora da MIT e Regione. Possibile – chiede Scurria – che si siano realizzati solo parcheggi e piste ciclabili? Nel ricordare che l’ottenimento delle risorse non è da attribuirsi al talento amministrativo, ma a procedure che vanno semplicemente attuate, desidero comunicare ai cittadini che intendo fare chiarezza sull’impiego di tali finanziamenti, anche su quelli perduti”.