Messina, Basile risponde a Scurria: “altro che caccia al tesoro, le risorse sono tutte tracciate e già sotto gli occhi della città”

“Fa sorridere sentir parlare di ‘caccia al tesoro’ quando, da giorni, stiamo facendo esattamente l’opposto: stiamo mettendo tutto in chiaro, pubblicamente, con dati, numeri e progetti. Attraverso una conferenza stampa dedicata e gli incontri nelle Municipalità, stiamo illustrando nel dettaglio quante risorse sono state intercettate, come sono state impiegate e quali risultati concreti siano oggi visibili sul territorio”, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Sostenere che ‘non si vedono risultati’ è, evidentemente, l’ennesimo tentativo maldestro di denigrare il lavoro portato avanti dalla mia amministrazione. Colpisce che il candidato Scurria trascorra le sue giornate a screditare la nostra azione amministrativa, piuttosto che impegnarsi a spiegare alla città quale sia la sua proposta. Perché, ad oggi, onestamente, non abbiamo ancora sentito nulla di concreto, se non il racconto di una gita a Roma”, rimarca Basile.

“Da mesi ricordiamo alla città cosa abbiamo fatto. Tutto è tracciato, documentato e rendicontato. E continueremo a raccontarlo con trasparenza, quartiere per quartiere. Se qualcuno vuole capire davvero dove sono andate le risorse, non serve alcuna caccia al tesoro: basta studiare! Tutto è contenuto nelle relazioni annuali e di fine mandato, che fanno parte dell’esposizione annuale dell’attività amministrativa, regolarmente discusse in Aula in sede di Consiglio comunale: viene quindi naturale chiedersi perché questi dubbi non siano mai stati sollevati in quelle sedi e in quelle occasioni, e perché si scelga di farlo oggi per provare a screditare il nostro operato. Forse perché, evidentemente, al candidato Scurria mancano altri argomenti concreti da portare all’attenzione della città”, conclude Basile.