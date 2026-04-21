Messina, Russo: “pignoramento all’ex assessore Cicala, serve chiarezza immediata e per Basile è meglio il silenzio”

Messina, Russo: "maxi pignoramento presso terzi di Agenzia Riscossione all’ex assessore Cicala, restiamo basiti dalle sconcertanti dichiarazioni dell’ex sindaco dimissionario Basile"

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“Apprendiamo la notizia del maxi pignoramento presso terzi di Agenzia Riscossione all’ex assessore Cicala, e restiamo basiti dalle sconcertanti dichiarazioni dell’ex sindaco dimissionario Basile”. A dichiararlo è Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra di Messina. “Il tema oggi non è sindacare sul lavoro svolto da Cicala al comune di Messina, men che meno è il momento degli applausi all’ex amministratore, il tema odierno è che se le ragioni creditorie dell’Erario fossero confermate certamente non sarebbero per nulla in linea con la figura di assessore-esattore intransigente che l’ex assessore ai tributi ha ricoperto finora al comune di Messina”, evidenzia Russo.

“Stranisce, peraltro, anche rispetto ai rapporti fiduciari interni tra sindaco e componenti della giunta, che – in esito ai vari atti notificati propedeutici al pignoramento presso terzi – Basile non sapesse nulla di questa grossissima esposizione debitoria, che non commentiamo non conoscendone i dettagli”, sottolinea ancora Russo. “Questo, caro dimissionario Basile, non è certo il momento degli applausi (che certamente non si riferiscono all’assessore quale contribuente), visto anche che nella stessa compagine amministrativa ci sono stati precedenti specifici. Questo è il momento della riflessione, anzi no, del silenzio. In certi momenti, caro candidato dimissionario Basile, il silenzio è d’oro, e questo è uno di quei momenti”, conclude Russo.

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