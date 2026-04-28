Messina, pubblicato il bando per la Horcynus Summer School 2026: previste 15 borse di studio

È stato pubblicato il bando per la Horcynus Summer School 2026 – Conservazione e restauro delle opere d’arte contemporanee, in programma a Messina dal 20 luglio al 1° agosto 2026, nell’ambito del progetto MediTechnè. L’iniziativa mette a disposizione 15 borse di studio rivolte a studenti universitari, laureati e allievi delle Accademie di Belle Arti interessati a specializzarsi in un settore sempre più strategico per il patrimonio culturale contemporaneo. Promossa dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSInA, la Summer School si inserisce nel progetto MediTechnè, dedicato al rapporto tra arte, tecnologie e cultura mediterranea, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura.

Il programma prevede 100 ore di formazione in presenza

Il programma prevede 100 ore di formazione in presenza, articolate in lezioni teoriche, seminari, laboratori e attività sul campo, con il contributo di docenti ed esperti professionisti, provenienti da istituzioni e ambiti di rilievo nazionale. Il programma affronta temi chiave come: tecniche e metodologie della conservazione e del restauro, diagnostica e nuove tecnologie per i beni culturali, storia e teorie del restauro contemporaneo, museologia e valorizzazione. Il percorso è completato da laboratori pratici di restauro su opere d’arte provenienti da collezioni pubbliche e private, visite didattiche e incontri con operatori e artisti, offrendo un’esperienza formativa diretta e interdisciplinare.

La Summer School rappresenta una delle azioni formative di Artechnè

La Summer School rappresenta una delle azioni formative di Artechnè, all’interno del progetto MediTechnè, che mira a coniugare saperi artistici, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio culturale mediterraneo, contribuendo alla formazione di nuove professionalità nei settori della conservazione e della cultura contemporanea. La Summer School dunque, risponde alla crescente domanda di competenze nella conservazione dell’arte contemporanea, ambito che richiede approcci trasversali e aggiornati. L’obiettivo è formare figure capaci di affrontare le sfide della tutela del patrimonio contemporaneo con strumenti tecnici, scientifici e critici.

Le domande devono essere inviate entro il 25 maggio 2026 all’indirizzo info@horcynusorca.it.

A questo link il bando e il programma: https://www.horcynusorca.it/2026/04/16/horcynus-summer-school-2026-conservazione-e-restauro-delle-opere-darte-contemporanee/.