Messina, presentata la lista della Lega | NOMI

Evento al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni: al via la corsa della Lega per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026

  • presentazione lista Lega Messina
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Entra nel vivo la campagna per le elezioni comunali di Messina 2026 con la presentazione ufficiale della lista della Lega, avvenuta oggi, nella cornice istituzionale del Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina. Un appuntamento aperto al pubblico che segna un passaggio significativo nella costruzione dell’offerta politica del partito sul territorio.

Lega Messina: numeri e candidati per Consiglio comunale e Municipalità

La Lega a Messina si presenta con una struttura ampia e articolata, confermando la volontà di essere protagonista nella competizione elettorale. Sono infatti 30 i candidati per il Consiglio comunale (ne mancano due che saranno svelatinei prossimi giorni), a cui si aggiungono 2 candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità e ben 100 candidati per i consigli delle 7 municipalità.

Germanà: “portare finalmente il buon governo a Messina”

A rimarcare gli obiettivi della Lega è stato il deputato Nino Germanà, che ha sintetizzato la linea politica del partito con una dichiarazione netta e diretta: “il nostro obiettivo è chiaro: portare finalmente il buon governo a Messina. L’entusiasmo e l’incoraggiamento ricevuti sono il segno di un interesse crescente e della convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo pronti a lavorare con serietà e competenza per il futuro della città”.

I nomi dei candidati della Lega

  • Andrea Allegra
  • Salvatore Amovilla
  • Eleonora Bonasera
  • Alessandro Capone
  • Michele Caroè
  • Giusi Caruso
  • Amalia Centofanti
  • Dario Costanzo
  • Alessandro Di Natale
  • Letterio Di Stefano
  • Giacomo Dugo
  • Andrea Faraone
  • Emilio Fastuga
  • Giandomenico Ferrara
  • Mario Fucile
  • Giuseppe Mafali
  • Saveria Mancuso
  • Antonino Massarotti
  • Ketty Molonia
  • Cosimo Oteri
  • Fatima Pellegrino
  • Giulia Restuccia
  • Stefania Sottile
  • Concetta Sturniolo
  • Salvatore Totaro
  • Valentina Vermiglio
  • Giuseppe Villari
  • Niklesha Don Deneth Welladadge
  • Valeria Zaffino
  • Giuseppe Zanghì

Due sono i candidati presidenti alle circoscrizioni (Scandurra e Cucinotta).

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