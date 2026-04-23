Messina, presentata la lista della Lega | NOMI

Entra nel vivo la campagna per le elezioni comunali di Messina 2026 con la presentazione ufficiale della lista della Lega, avvenuta oggi, nella cornice istituzionale del Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina. Un appuntamento aperto al pubblico che segna un passaggio significativo nella costruzione dell’offerta politica del partito sul territorio.

Lega Messina: numeri e candidati per Consiglio comunale e Municipalità

La Lega a Messina si presenta con una struttura ampia e articolata, confermando la volontà di essere protagonista nella competizione elettorale. Sono infatti 30 i candidati per il Consiglio comunale (ne mancano due che saranno svelatinei prossimi giorni), a cui si aggiungono 2 candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità e ben 100 candidati per i consigli delle 7 municipalità.

Germanà: “portare finalmente il buon governo a Messina”

A rimarcare gli obiettivi della Lega è stato il deputato Nino Germanà, che ha sintetizzato la linea politica del partito con una dichiarazione netta e diretta: “il nostro obiettivo è chiaro: portare finalmente il buon governo a Messina. L’entusiasmo e l’incoraggiamento ricevuti sono il segno di un interesse crescente e della convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo pronti a lavorare con serietà e competenza per il futuro della città”.

I nomi dei candidati della Lega

Andrea Allegra

Salvatore Amovilla

Eleonora Bonasera

Alessandro Capone

Michele Caroè

Giusi Caruso

Amalia Centofanti

Dario Costanzo

Alessandro Di Natale

Letterio Di Stefano

Giacomo Dugo

Andrea Faraone

Emilio Fastuga

Giandomenico Ferrara

Mario Fucile

Giuseppe Mafali

Saveria Mancuso

Antonino Massarotti

Ketty Molonia

Cosimo Oteri

Fatima Pellegrino

Giulia Restuccia

Stefania Sottile

Concetta Sturniolo

Salvatore Totaro

Valentina Vermiglio

Giuseppe Villari

Niklesha Don Deneth Welladadge

Valeria Zaffino

Giuseppe Zanghì

Due sono i candidati presidenti alle circoscrizioni (Scandurra e Cucinotta).