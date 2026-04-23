Messina, presentata la lista della Lega | NOMI

Entra nel vivo la campagna per le elezioni comunali di Messina 2026 con la presentazione ufficiale della lista della Lega, avvenuta oggi, nella cornice istituzionale del Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina. Un appuntamento aperto al pubblico che segna un passaggio significativo nella costruzione dell’offerta politica del partito sul territorio.
Lega Messina: numeri e candidati per Consiglio comunale e Municipalità
La Lega a Messina si presenta con una struttura ampia e articolata, confermando la volontà di essere protagonista nella competizione elettorale. Sono infatti 30 i candidati per il Consiglio comunale (ne mancano due che saranno svelatinei prossimi giorni), a cui si aggiungono 2 candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità e ben 100 candidati per i consigli delle 7 municipalità.
Germanà: “portare finalmente il buon governo a Messina”
A rimarcare gli obiettivi della Lega è stato il deputato Nino Germanà, che ha sintetizzato la linea politica del partito con una dichiarazione netta e diretta: “il nostro obiettivo è chiaro: portare finalmente il buon governo a Messina. L’entusiasmo e l’incoraggiamento ricevuti sono il segno di un interesse crescente e della convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo pronti a lavorare con serietà e competenza per il futuro della città”.
I nomi dei candidati della Lega
- Andrea Allegra
- Salvatore Amovilla
- Eleonora Bonasera
- Alessandro Capone
- Michele Caroè
- Giusi Caruso
- Amalia Centofanti
- Dario Costanzo
- Alessandro Di Natale
- Letterio Di Stefano
- Giacomo Dugo
- Andrea Faraone
- Emilio Fastuga
- Giandomenico Ferrara
- Mario Fucile
- Giuseppe Mafali
- Saveria Mancuso
- Antonino Massarotti
- Ketty Molonia
- Cosimo Oteri
- Fatima Pellegrino
- Giulia Restuccia
- Stefania Sottile
- Concetta Sturniolo
- Salvatore Totaro
- Valentina Vermiglio
- Giuseppe Villari
- Niklesha Don Deneth Welladadge
- Valeria Zaffino
- Giuseppe Zanghì
Due sono i candidati presidenti alle circoscrizioni (Scandurra e Cucinotta).