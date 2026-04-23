Messina, ok in consiglio comunale alla variante al PRG per Rodia poi salta il numero legale

Il Consiglio comunale di Messina ha dato il via libera alla proposta di delibera n. 61 del 03 aprile 2026, relativa a una variante parziale al Piano Regolatore Generale, ma senza concedere l’immediata esecutività. Nella stessa seduta, inoltre, è stato rinviato il secondo punto all’ordine del giorno per la mancanza del numero legale, con lo slittamento della discussione sul bilancio A.RIS.ME. 2026-2028 nella giornata di domani.

Variante al PRG di Messina: approvata la delibera per Rodia

Il passaggio più rilevante riguarda l’approvazione della proposta di delibera n. 61, che sancisce la presa d’atto dell’accordo di pianificazione del 12/02/2026, ai sensi dell’articolo 26 comma 14 bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modifiche. La delibera è riferita alla variante parziale al Piano Regolatore Generale, finalizzata alla correzione dell’errore materiale n.11 che interessa alcuni terreni censiti al N.C.E.U. al foglio 24, particelle n. 66, 1155, 1285, 1899, 1903, 1906, 1927, 2024 e 2026, situati nel Villaggio Rodia.

Bilancio A.RIS.ME., rinvio per mancanza del numero legale

La seduta ha registrato la mancata discussione del punto relativo alla delibera n. 7 del 23/01/2026, riguardante l’approvazione del “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026-2028” dell’Azienda speciale A.RIS.ME. Il provvedimento comprendeva la nota integrativa al budget economico 2026, il budget pluriennale 2026-2028 e il Piano programma 2026-2028, strumenti fondamentali per la gestione e la programmazione dell’azienda. Tuttavia, la discussione è stata rinviata a causa del venir meno del numero legale, circostanza che ha impedito la prosecuzione dei lavori e costretto il Consiglio a rimandare il punto alla seduta successiva.